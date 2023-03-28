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Сегодня, 21:00

Сборная Грузии сыграла вничью с Норвегией в отборочном турнире Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Грузия — Норвегия.
Фото Reuters

Сборная Грузии на своем поле сыграла вничью с Норвегией в матче второго тура отборочного турнира Евро-2024 — 1:1.

На 15-й минуте счет встречи открыл форвард норвежцев Александр Серлот. Грузинам удалось отыграться во втором тайме — на 61-й минуте отличился Георгис Микаутадзе.

На 90-й минуте на замену вышел полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе. Защитник бело-голубых Саба Сазонов провел весь матч на скамейке запасных.

После этой встречи сборные Грузии и Норвегии с одним набранным очком делят третье и четвертое места в группе A отборочного этапа Евро-2024, но норвежцы сыграли на одну игру больше — в первом туре они разгромно проиграли Испании — 0:3.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
28 мар, 19:00. Batumi Arena (Батуми)
Грузия
1:1
Норвегия
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/qualify/groups/
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