Сборная Грузии сыграла вничью с Норвегией в отборочном турнире Евро-2024

Сборная Грузии на своем поле сыграла вничью с Норвегией в матче второго тура отборочного турнира Евро-2024 — 1:1.

На 15-й минуте счет встречи открыл форвард норвежцев Александр Серлот. Грузинам удалось отыграться во втором тайме — на 61-й минуте отличился Георгис Микаутадзе.

На 90-й минуте на замену вышел полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе. Защитник бело-голубых Саба Сазонов провел весь матч на скамейке запасных.

После этой встречи сборные Грузии и Норвегии с одним набранным очком делят третье и четвертое места в группе A отборочного этапа Евро-2024, но норвежцы сыграли на одну игру больше — в первом туре они разгромно проиграли Испании — 0:3.