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Сегодня, 14:45

Грузия — Кипр: прямая трансляция матча отбора Евро-2024

«Матч Премьер» начнет видеотрансляцию матча отбора Евро-2024 Грузия — Кипр в 15.50 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Хвича Кварацхелия.
Хвича Кварацхелия (слева).
Фото Global Look Press

15 октября сборная Грузии по футболу на своем поле в Тбилиси сыграет против сборной Кипра в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Встреча пройдет на стадионе имени Михаила Месхи в воскресенье. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча отбора Евро-2024 Грузия — Кипр можно будет на каналах «Матч Премьер» и «Матч Футбол 1». Прямой эфир начнется в 15.50.

Ключевые события противостояния будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Грузия с 4 очками занимает четвертое место в турнирной таблице группы А. Киприоты располагаются на пятой, последней строчке с 0 баллов.

В первой игре 17 июня 2023 года грузинские футболисты оказались сильнее Кипра — 2:1.

Финальный турнир чемпионата Европы 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Футбол
Сборная Грузии по футболу
Сборная Кипра по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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