15 октября сборная Грузии по футболу на своем поле в Тбилиси сыграет против сборной Кипра в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Встреча пройдет на стадионе имени Михаила Месхи в воскресенье. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча отбора Евро-2024 Грузия — Кипр можно будет на каналах «Матч Премьер» и «Матч Футбол 1». Прямой эфир начнется в 15.50.

Ключевые события противостояния будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Грузия с 4 очками занимает четвертое место в турнирной таблице группы А. Киприоты располагаются на пятой, последней строчке с 0 баллов.

В первой игре 17 июня 2023 года грузинские футболисты оказались сильнее Кипра — 2:1.

Финальный турнир чемпионата Европы 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.