7:1! Сборная Испании разгромила Грузию в матче отбора Евро-2024

Сборная Испании на выезде обыграла Грузию в матче отборочного турнира Евро-2024 — 7:1.

За испанскую команду забили Альваро Мората, оформивший хет-трик, Дани Ольмо, Нико Уильямс и Ламин Ямаль. Еще один гол забил грузинский защитник Соломон Кверквелия в свои ворота. У сборной Грузии единственным голом в ворота Испании отметился Георгий Чакветадзе.

За испанскую команду в этом матче дебютировал и впервые забил 16-летний Ламин Ямаль. Он стал самым молодым футболистом, который сыграл за основную сборную Испании (16 лет и 57 дней).

Отметим, что это поражение сборной Грузии стало самым крупным в истории национальной команды.

Испания набрала 6 очков и занимает второе место в группе А, Грузия — четвертая (4 очка).