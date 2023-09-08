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Сегодня, 20:57

7:1! Сборная Испании разгромила Грузию в матче отбора Евро-2024

Сборная Испании нанесла Грузии самое крупное поражение в истории
Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Испании.
Фото AFP

Сборная Испании на выезде обыграла Грузию в матче отборочного турнира Евро-2024 — 7:1.

За испанскую команду забили Альваро Мората, оформивший хет-трик, Дани Ольмо, Нико Уильямс и Ламин Ямаль. Еще один гол забил грузинский защитник Соломон Кверквелия в свои ворота. У сборной Грузии единственным голом в ворота Испании отметился Георгий Чакветадзе.

За испанскую команду в этом матче дебютировал и впервые забил 16-летний Ламин Ямаль. Он стал самым молодым футболистом, который сыграл за основную сборную Испании (16 лет и 57 дней).

Отметим, что это поражение сборной Грузии стало самым крупным в истории национальной команды.

Испания набрала 6 очков и занимает второе место в группе А, Грузия — четвертая (4 очка).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
08 сент, 19:00. Boris Paichadze Dinamo Arena (Тбилиси)
Грузия
1:7
Испания
Источник: Таблица Евро-2024
Футбол
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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