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Грузия — Чехия: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро 2024

Грузия и Чехия сыграют на Евро-2024 22 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Футболисты сборной Грузии.
Фото Global Look Press

Грузия и Чехия сыграют в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу-2024 в субботу, 22 июня. Игра группы F пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге, Германия. Начало — в 16:00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция поединка чемпионата Европы-2024. В прямом эфире матч Грузия — Чехия будет транслироваться по подписке в онлайн-сервисе Okko. Начало видеотрансляции в 16.00 мск. В матч-центре «СЭ» также будут доступны формальные события противостояния команд.

Групповой турнир Евро-2024 продлится до 26 июня. Также в группе F выступают Турция и Португалия.

Матчи плей-офф стартуют 28 июня со стадии 1/8 финала. Четвертьфиналы будут сыграны 5 и 6 июля. Полуфиналы — 9 и 10 июля. Финал состоится 14 июля на арене «Олимпиаштадион» в Берлине.

Трофей чемпионов Европы по&nbsp;футболу на&nbsp;Олимпийском стадионе в&nbsp;Берлине. Евро 2024 — основная информация: даты и расписание матчей, все сборные и города турнира

Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Чехии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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