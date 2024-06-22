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Сегодня, 07:15

Грузия — Чехия: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024

Матчем Грузия — Чехия стартует второй тур в группе F на Евро-2024
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Cборная Грузии.
Фото Reuters

Грузия и Чехия сыграют в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу-2024 в субботу, 22 июня. Игра группы F пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге, Германия. Начало — в 16.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция поединка чемпионата Европы-2024. В матч-центре «СЭ» также будут доступны формальные события противостояния команд.

В прямом эфире матч Грузия — Чехия будет транслироваться по подписке в онлайн-сервисе Okko. Начало видеотрансляции в 16.00 мск.

В первом туре сборная Чехии уступила фаворитам группы — команде Португалии со счетом 1:2. Грузия проиграл Турции со счетом 1:3.

Команды встречаются впервые — ранее сборные не пересекались в очных матчах. Главным арбитром этой встречи назначен немец Даниэль Зиберт.

Хвича Кварацхелия&nbsp;&mdash; Патрик Шик. Грузия — Чехия: онлайн-трансляция матча Евро-2024

Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Чехии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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