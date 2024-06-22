Грузия — Чехия: Кварацхелия выйдет в старте на матч Евро-2024

Тренерские штабы сборных Грузии и Чехии огласили стартовые составы на матч второго тура группового турнира Евро-2024. Встреча пройдет в Гамбурге. Начало — в 16.00 мск.

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия появится на поле с первых минут.

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Двали, Кашия, Кверквелия, Кочорашвили, Меквабишвили, Цитаишвили, Микаутадзе, Кварацхелия, Давиташвили.

Чехия: Штанек, Гранач, Крейчи, Голеш, Цоуфал, Юрасек, Соучек, Провод, Гложек, Черны, Шик.

В первом туре Грузия проиграла сборной Турции (1:3), а чехи проиграли команде Португалии (1:2).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию этой встречи