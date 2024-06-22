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Сегодня, 18:55

Павлиашвили: «Мамардашвили — гений! У него есть задатки, чтобы стать вратарем уровня Яшина»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Известный певец Сосо Павлиашвили в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили в матче Евро-2024 против Чехии (1:1). Голкипер совершил 11 сейвов и был признан лучшим игроком встречи.

«Мамардашвили — гений! Невероятный парень. Желаю ему развиваться, чтобы он превратился в одного из лучших вратарей мира. Все задатки у него есть. Он спокоен, рассудителен, прыгуч, правильно мыслит на поле. Он ощущает свою штрафную как Яшин, Буффон... У него задатки вратаря такого уровня. Я говорю это не потому, что он грузин, а поскольку он — явление! Сегодняшний матч это доказал», — сказал Павлиашвили «СЭ».

Грузия и Чехия набрали по 1 очку после двух матчей Евро-2024, команды занимают 4-е и 3-е места в группе F, соответственно. 26 июня Грузия сыграет с Португалией, Чехия в этот же день встретится с Турцией.

Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Чехии по хоккею
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