Мамардашвили повторил рекорд Евро по количеству сейвов в групповом турнире

Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили сделал 21 сейв в трех матчах группового турнира Евро-2024.

По данным ESPN, результат стал повторением рекорда турнира, который установил голкипер сборной Латвии Александр Колинько в 2004 году. В игре с Чехией (1:1) Мамардашвили отразил 11 ударов, что является вторым результатом в истории чемпионатов Европы.

В своем дебютном Евро Грузия вышла в 1/8 финала и встретится с Испанией.