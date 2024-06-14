Грушевский считает, что Англия может провалиться на Евро-2024

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» высказался о возможном провале сборной Англии на чемпионате Европы-2024 в Германии.

«Я не удивлюсь, если они, даже выйдя из группы, оступятся на первой стадии плей-офф. По именам и амбициям Англия всегда числится в фаворитах, но практика показывает, что они больше надувают щеки, нежели представляют реальную силу. Вся моя 50-летняя практика болельщика говорит о том, что Англия является претендентом на серьезные успехи, но никогда таковой не является», — сказал Грушевский «СЭ».

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире примут участие 24 национальные сборные. На Евро-2020 англичане дошли до финала, уступив в серии пенальти итальянцам.

Денис Сафронов