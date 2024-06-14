Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 18:10

Грушевский считает, что Англия может провалиться на Евро-2024

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» высказался о возможном провале сборной Англии на чемпионате Европы-2024 в Германии.

«Я не удивлюсь, если они, даже выйдя из группы, оступятся на первой стадии плей-офф. По именам и амбициям Англия всегда числится в фаворитах, но практика показывает, что они больше надувают щеки, нежели представляют реальную силу. Вся моя 50-летняя практика болельщика говорит о том, что Англия является претендентом на серьезные успехи, но никогда таковой не является», — сказал Грушевский «СЭ».

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире примут участие 24 национальные сборные. На Евро-2020 англичане дошли до финала, уступив в серии пенальти итальянцам.

Денис Сафронов

Мануэль Нойер и&nbsp;Скотт Мактоминай. Германия — Шотландия: онлайн-трансляция первого матча Евро-2024

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Михаил Грушевский
0
Читайте также
«Эдмонтон» проигрывает «Флориде» в финале Кубка Стэнли со счетом 0-3
Полиция Германии предложила болельщикам заменить алкоголь каннабисом во время Евро-2024
Путин назвал условия для переговоров по Украине
Тарасенко - истребитель, Боб – ликвидатор, а «Флорида» - в одном рывке от чемпионства. Что произошло в третьем матче финала Кубка Стэнли
В Госдуме указали на окончательный подрыв доверия к доллару в мире
Небензя назвал целью саммита по Украине в Швейцарии ультиматум РФ
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024: обратный отсчет до чемпионата Европы — заявки сборных и даты турнира
Мейра считает, что Криштиану Роналду остается лидером сборной Португалии
Павлиашвили считает Германию и Францию фаворитами Евро-2024
Павлиашвили — о матче Грузия — Португалия: «Роналду — авторитет межгалактического уровня»
Павлиашвили — о Евро-2024: «Хочу, чтобы грузинских футболистов разобрали европейские топ-клубы»
Франция выиграет, Нидерланды провалятся, Грузия станет открытием. Прогнозы «СЭ» на Евро-2024
Группа А Евро-2024: экспериментатор Якин, скандальный Нагельсманн и смелые венгры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павлиашвили: «Очень жаль, что на Евро не будет России»

Мейра считает, что Криштиану Роналду остается лидером сборной Португалии

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости