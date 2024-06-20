Группу болельщиков из России не хотели пропускать на матч Евро-2024 с флагами страны

Четыре российских болельщика с национальными флагами прошли на стадион для посещения матча группового турнира Евро-2024 между сборными Словении и Сербии.

Как сообщает ТАСС, на входе на арену россиян попросили сдать флаги страны, мотивировав это тем, что флаг представляет сборную, не играющую в матче. Однако фанаты смогли найти выход из положения: они перевернули флаги, и их пропустили через другой вход, приняв за болельщиков Сербии.

Игра между сборными Словении и Сербии проходит в четверг, 20 июня, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Ранее в Сети появились фотографии присутствующих на матче фанатов из России, которые развернули на трибунах флаги своей страны. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.