Группа The Killers прервала концерт в Лондоне ради просмотра матча Нидерланды — Англия

Известная американская рок-группа The Killers прервала концерт в Лондоне ради того, чтобы досмотреть со зрителями матч Нидерланды — Англия в полуфинале чемпионата Европы 2024 года.

Организаторы концерта вместе с музыкантами приняли решение вывести последние минуты матча на огромный экран.

После завершения полуфинала Евро-2024 концерт возобновился. Сборная Англии победила Нидерланды со счетом 2:1. Команда Гарета Саутгейта вышла в финал Евро-2024 благодаря голу форварда Олли Уоткинса на 90+1-й минуте.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет с Испанией. Матч состоится 14 июля.