Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

«Группа смерти» оказалась самой слабой на Евро-2020

00:59

Последним участником 1/4 финала Евро-2020 стала сборная Украина, обыгравшая Швецию (2:1 д.в.). Команда Андрея Шевченко стала единственным представителем группы C, пробившимся в восьмерку сильнейших.

Из группы Е в четвертьфинал вышла сборная Испании, из групп А, В и D — по две команды.

Единственным квартетом, команды из которого не прошли дальше 1/8 финала, оказалась группа F, составленная из двух последних чемпионов мира, чемпиона Европы-2016 и сборной Венгрии.

Представительство групп в четвертьфинале чемпионата Европы-2020

Группа

Команды

1/8 финала

1/4 финала

А

Италия, Уэльс, Швейцария, Турция

Италия, Уэльс, Швейцария

Италия, Швейцария

В

Бельгия, Дания, Финляндия, Россия

Бельгия, Дания

Бельгия, Дания

С

Голландия, Австрия, Украина, Сев.Македония

Голландия, Австрия, Украина

Украина

D

Англия, Хорватия, Чехия, Шотландия

Англия, Хорватия, Чехия

Англия, Чехия

E

Швеция, Испания, Словакия, Польша

Швеция, Испания

Испания

F

Франция, Германия, Португалия, Венгрия

Франция, Германия, Португалия

-

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Кирилл Бурдаков все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Украина сыграет с Англией в 1/4 финала чемпионата Европы
Швеция — Украина: швед сыграл в мяч, правильно ли его удалили?
Шевченко поддержал Беседина после травмы
Швеция — Украина: Довбик вывел украинцев вперед в 1/8 финала Евро-2020
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля