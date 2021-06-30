«Группа смерти» оказалась самой слабой на Евро-2020
Последним участником 1/4 финала Евро-2020 стала сборная Украина, обыгравшая Швецию (2:1 д.в.). Команда Андрея Шевченко стала единственным представителем группы C, пробившимся в восьмерку сильнейших.
Из группы Е в четвертьфинал вышла сборная Испании, из групп А, В и D — по две команды.
Единственным квартетом, команды из которого не прошли дальше 1/8 финала, оказалась группа F, составленная из двух последних чемпионов мира, чемпиона Европы-2016 и сборной Венгрии.
Представительство групп в четвертьфинале чемпионата Европы-2020
|
Группа
|
Команды
|
1/8 финала
|
1/4 финала
|
А
|
Италия, Уэльс, Швейцария, Турция
|
Италия, Уэльс, Швейцария
|
Италия, Швейцария
|
В
|
Бельгия, Дания, Финляндия, Россия
|
Бельгия, Дания
|
Бельгия, Дания
|
С
|
Голландия, Австрия, Украина, Сев.Македония
|
Голландия, Австрия, Украина
|
Украина
|
D
|
Англия, Хорватия, Чехия, Шотландия
|
Англия, Хорватия, Чехия
|
Англия, Чехия
|
E
|
Швеция, Испания, Словакия, Польша
|
Швеция, Испания
|
Испания
|
F
|
Франция, Германия, Португалия, Венгрия
|
Франция, Германия, Португалия
|
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