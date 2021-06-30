«Группа смерти» оказалась самой слабой на Евро-2020

Последним участником 1/4 финала Евро-2020 стала сборная Украина, обыгравшая Швецию (2:1 д.в.). Команда Андрея Шевченко стала единственным представителем группы C, пробившимся в восьмерку сильнейших.

Из группы Е в четвертьфинал вышла сборная Испании, из групп А, В и D — по две команды.

Единственным квартетом, команды из которого не прошли дальше 1/8 финала, оказалась группа F, составленная из двух последних чемпионов мира, чемпиона Европы-2016 и сборной Венгрии.

Представительство групп в четвертьфинале чемпионата Европы-2020