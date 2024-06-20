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Сегодня, 18:20

Выйдет ли в плей-офф Евро хоть одна команда с Балкан? Сербию в матче с Данией устроит только победа

Алексей Мороз
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Нападающий сборной Сербии Лука Йович забивает гол в ворота Словении.
Фото Reuters

Сербия и Словения в матче второго тура группы С на Евро-2024 сыграли вничью (1:1) и заметно осложнили себе задачу по выходу в плей-офф.

Положение в группе C после матча Словения — Сербия.
Фото «СЭ»

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— количество очков в очных встречах;
— разница мячей в очных встречах;
— количество голов в очных встречах;
— общая разница мячей;
— общее количество голов;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (красная карточка или удаление за две желтых — 3 очка, желтая карточка — 1 очко);
— место в общем рейтинге европейских квалификационных турниров

Шансы сборной Словении на плей-офф, несмотря на матч с Англией, выглядят не сильно хуже, чем у Сербией. Во-первых, два очка у команды уже есть, и при определенных раскладах их вполне устроит ничья — три балла с «нулевой» разницей может хватить для выхода в плей-офф. Во-вторых, есть вероятность, что англичане к третьему туру уже обеспечат себе первое место, победив Данию. Тогда подопечные Саутгейта могут себе позволить ротацию состава, да и мотивация будет заметно ниже.

Сербам же очки с Данией терять никак нельзя. Ничья в случае поражения Словении от Англии может вывести команду Драгана Стойковича на третью строчку, но с двумя очками попасть в четверку лучших сборных, занявших третье место, будет очень сложно. С другой стороны, победа над Данией с большой долей вероятности выведет сербов сразу на второе место.

Евро-2024
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