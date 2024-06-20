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Сегодня, 21:50

Почему Дания выше Словении в таблице? Все решил критерий, не связанный с финальным турниром Евро

Алексей Мороз
статистик
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Полузащитник сборной Дании Мортен Юльманн (слева) и нападающий сборной Словении Беньямин Шешко.
Фото Reuters

В группе С на Евро-2024 перед матчами заключительного тура сложилась уникальная ситуация.

У Дании и Словении не только равное количество очков (по два), ничейная очная встреча (1:1), но и абсолютно одинаковая разница голов (2-2). Почему же Дания пока выше?

Положение в группе C Евро-2024 после второго тура.
Фото «СЭ»

Напомним критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— количество очков в очных встречах;
— разница мячей в очных встречах;
— количество голов в очных встречах;
— общая разница мячей;
— общее количество голов;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (красная карточка или удаление за две желтых — 3 очка, желтая карточка — 1 очко);
— место в общем рейтинге отбора Евро-2024

Первые пять критериев не подходят — они идентичны. Удивительно, но у сборных Словении и Дании одинаково и количество желтых карточек! Соответственно, критерий fair play также не поможет в определении промежуточного второго места. А вот в отборочных матчах более высокий результат показали датчане — за счет этого они и опережают словенцев в таблице.

Футбол
Евро-2024
Сборная Дании по футболу
Сборная Словении по футболу
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