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Сегодня, 05:33

Гризманн может начать игру с Испанией в запасе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн может оказаться на скамейке запасных в полуфинальном матче Евро-2024 с Испанией.

Как сообщает L'Equipe, главный тренер Франции Дидье Дешам считает, что игрок находится не в лучшей физической форме и планирует сделать ставку на вингера Усмана Дембеле. Окончательное решение пока не принято.

Матч 1/2 финала чемпионата Европы-2024 между Испанией и Францией пройдет во вторник, 9 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Антуан Гризманн
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
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