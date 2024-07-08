Гризманн может начать игру с Испанией в запасе

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн может оказаться на скамейке запасных в полуфинальном матче Евро-2024 с Испанией.

Как сообщает L'Equipe, главный тренер Франции Дидье Дешам считает, что игрок находится не в лучшей физической форме и планирует сделать ставку на вингера Усмана Дембеле. Окончательное решение пока не принято.

Матч 1/2 финала чемпионата Европы-2024 между Испанией и Францией пройдет во вторник, 9 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.