Гризманн и Бензема из-за повреждений тренировались отдельно от сборной Франции

Форварды сборной Франции Антуан Гризманн и Карим Бензема тренировались отдельно от команды, сообщает журналист Telefoot.

По данным источника, футболисты работали в зале по индивидуальной программе. Оба игрока травмировались 8 июня в товарищеском матче с Болгарией (0:3).

15 июня сборная Франции сыграет с Германией в первой встрече Евро-2020. Начало — в 22.00 (мск).