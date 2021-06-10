Гризманн и Бензема из-за повреждений тренировались отдельно от сборной Франции
19:45
Форварды сборной Франции Антуан Гризманн и Карим Бензема тренировались отдельно от команды, сообщает журналист Telefoot.
По данным источника, футболисты работали в зале по индивидуальной программе. Оба игрока травмировались 8 июня в товарищеском матче с Болгарией (0:3).
15 июня сборная Франции сыграет с Германией в первой встрече Евро-2020. Начало — в 22.00 (мск).
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