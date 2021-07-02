Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Англии Джек Грилиш высказался о национальной команде перед матчем 1/4 финала Евро-2020 с Украиной.

«Вокруг Кейна шесть фланговых футболистов в сборной Англии. Все они могли бы действительно играть в любом клубе мира. Я, Санчо, Рэшфорд, Стерлинг, Фоден, Сака — страшно от того, насколько мы хороши. Это правда, это не хвастовство», — цитирует Грилиша Goal.

Матч Украина — Англия состоится завтра, 3 июля. Начало в 22.00 (мск).