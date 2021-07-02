Грилиш — об Англии: «Я, Санчо, Рэшфорд, Стерлинг, Фоден, Сака — страшно от того, насколько мы хороши»
17:50
Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Англии Джек Грилиш высказался о национальной команде перед матчем 1/4 финала Евро-2020 с Украиной.
«Вокруг Кейна шесть фланговых футболистов в сборной Англии. Все они могли бы действительно играть в любом клубе мира. Я, Санчо, Рэшфорд, Стерлинг, Фоден, Сака — страшно от того, насколько мы хороши. Это правда, это не хвастовство», — цитирует Грилиша Goal.
Матч Украина — Англия состоится завтра, 3 июля. Начало в 22.00 (мск).
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