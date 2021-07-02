Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Грилиш — об Англии: «Я, Санчо, Рэшфорд, Стерлинг, Фоден, Сака — страшно от того, насколько мы хороши»

17:50
Теги:

Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Англии Джек Грилиш высказался о национальной команде перед матчем 1/4 финала Евро-2020 с Украиной.

«Вокруг Кейна шесть фланговых футболистов в сборной Англии. Все они могли бы действительно играть в любом клубе мира. Я, Санчо, Рэшфорд, Стерлинг, Фоден, Сака — страшно от того, насколько мы хороши. Это правда, это не хвастовство», — цитирует Грилиша Goal.

Матч Украина — Англия состоится завтра, 3 июля. Начало в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 7881
Все опросы
Кто из четвертьфиналистов — фаворит Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Евро-2020: расписание, даты и время начала матчей 1/4 финала
Источник раскрыл обстоятельства самоубийства мэра Коломны
Камера сняла последние минуты жизни погибшей в Петербурге порноактрисы
Главный социальный проект Пятого канала получил награду премии «Медиа-менеджер России»
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля