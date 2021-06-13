Грегорич ошеломлен своим голом в ворота сборной Македонии
Форвард сборной Австрии Михаэль Грегорич рассказал о своих эмоциях после матча Евро-2020 против сборной Македонии (3:1). Он забил один из мячей в этой игре.
«У меня выдался тяжелый год — даже два года, — и не было никакой уверенности в том, что я попаду в окончательную заявку команды на Евро, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 13 июня. — Выкладывался на всех тренировках и, слава богу, забил. Сейчас я совершенно ошеломлен происшедшим».
Гол Грегорича стал 700-м в истории финальных турниров чемпионатов Европы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024442--austria-vs-north-macedonia/
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