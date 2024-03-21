В 22.45 по московскому времени начнется игра между сборными Греции и Казахстаном в рамках полуфинала Пути С стыкового турнира и плей-офф Лиги наций для попадания на чемпионат Европы-2024 по футболу.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Греция — Казахстан и других поединков Евро-2024 Грузия — Люксембург, Босния — Украина. Формальные моменты встречи между Грецией и Казахстаном будут доступны в матч-центре «СЭ».

Победитель полуфинала стыков Евро-2024 Греция — Казахстан встретится с лучшим из пары Грузия — Люксембург. Итоговый победитель финала пути С выйдет в финальную часть Евро-2024 и сыграет в одной группе F Португалией, Турцией и Чехией.

В России не покажут трансляцию матча Греция — Казахстан. При этом ранее с сентября 2023 года игры квалификации Евро-2024 показывались на каналах холдинга «Матч». О ситуации с правами на показ поединков отбора чемпионата Европы-2024 вы можете прочитать в нашем материале.

В Казахстане смотреть в прямом эфире видеотрансляцию матча Греция — Казахстан можно будет в 00.45 (по местному времени) на телеканалах «Qazaqstan» и «Qazsport».

Стыковые матчи Евро-2024: трансляция игр в прямом эфире 21 марта