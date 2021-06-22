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Гравенберх доволен первым матчем за сборную Нидерландов в стартовом составе

03:41

Полузащитник сборной Нидерландов Райан Гравенберх после победы над Македонией (3:0) на Евро-2020 признался, что рад игре в стартовом составе. 19-летний хавбек впервые сыграл полную встречу за национальную команду.

«Приятно впервые выйти с первых минут за сборную. Особенно здесь — на моем родном стадионе. Я коренной амстердамец. Многие мои родственники были на стадионе этим вечером.

В начале матча нам было трудно найти свою игру, но мы создали несколько хороших моментов. Во втором тайме мы были уже более собраны и взяли игру под контроль", — цитирует пресс-служба УЕФА Гравенберха.

Македония — Нидерланды

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