Джака: «Это была уверенная игра сборной Швейцарии, на которую можно в дальнейшем опираться»

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака прокомментировал ничью с Шотландией (1:1) в матче Евро-2024.

«Это была уверенная игра, на которую можно в дальнейшем опираться. Шотландия зачастую использовала персональную опеку. Мы должны были создавать больше моментов», — цитирует пресс-служба УЕФА Джаку.

В третьем матче швейцарцы 23 июня сыграют против Германии, а шотландцы в этот же день встретятся с Венгрией.