Гозенс забил свой первый мяч за сборную Германии
7 июня 2021, 23:14
Защитник «Аталанты» Робин Гозенс забил свой дебютный мяч в составе сборной Германии. Он отличился в товарищеском матче со сборной Латвии.
26-летний футболист впервые был вызван в сборную в августе 2020 года. Для него это седьмой матч за команду. Гозенс — сын голландца и немки, поэтому у него двойное гражданство.
По ходу второго тайма немцы ведут со счетом 6:0.
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