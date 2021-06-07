Гозенс забил свой первый мяч за сборную Германии

Защитник «Аталанты» Робин Гозенс забил свой дебютный мяч в составе сборной Германии. Он отличился в товарищеском матче со сборной Латвии.

26-летний футболист впервые был вызван в сборную в августе 2020 года. Для него это седьмой матч за команду. Гозенс — сын голландца и немки, поэтому у него двойное гражданство.

По ходу второго тайма немцы ведут со счетом 6:0.