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Гозенс забил свой первый мяч за сборную Германии

7 июня 2021, 23:14
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Защитник «Аталанты» Робин Гозенс забил свой дебютный мяч в составе сборной Германии. Он отличился в товарищеском матче со сборной Латвии.

26-летний футболист впервые был вызван в сборную в августе 2020 года. Для него это седьмой матч за команду. Гозенс — сын голландца и немки, поэтому у него двойное гражданство.

По ходу второго тайма немцы ведут со счетом 6:0.

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