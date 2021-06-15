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Гозенс чуть не нанес серьезную травму Павару

23:31
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Защитник сборной Германии Робин Гозенс опасно столкнулся с защитником сборной Франции Бенжаменом Паваром.

Гозенс очень хотел добраться до мяча, летевшего с правого фланга, и буквально сшиб Павара. Немец ударил француза бедром в голову. Павар потерял равновесие и жестко упал на поле, ударившись лицом о газон.

Врачи несколько минут приводили его в чувства.

Франция — Германия

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Иван Шитик все материалы автора
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