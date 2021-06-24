Горецка назвал большую ошибку Германии в матче с Венгрией

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка после ничьей с Венгрией (2:2) на Евро-2020 отметил, что не сомневается в команде.

«После того как мы первый раз сравняли счет, было огромной ошибкой сразу же пропустить еще. Мы никогда не должны допускать такого, если хотим чего-то на этом турнире добиться. Но мы в себе не сомневаемся — у нас огромный запас доверия друг к другу», — цитирует пресс-служба УЕФА Горецку.

Германия набрала четыре очка и завоевала путевку в плей-офф. Команда заняла второе место в группе. У Венгрии два очка и последняя позиция, команда покидает турнир.