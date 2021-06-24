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Горецка назвал большую ошибку Германии в матче с Венгрией

04:43
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Полузащитник сборной Германии Леон Горецка после ничьей с Венгрией (2:2) на Евро-2020 отметил, что не сомневается в команде.

«После того как мы первый раз сравняли счет, было огромной ошибкой сразу же пропустить еще. Мы никогда не должны допускать такого, если хотим чего-то на этом турнире добиться. Но мы в себе не сомневаемся — у нас огромный запас доверия друг к другу», — цитирует пресс-служба УЕФА Горецку.

Германия набрала четыре очка и завоевала путевку в плей-офф. Команда заняла второе место в группе. У Венгрии два очка и последняя позиция, команда покидает турнир.

Германия — Венгрия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024475--germany-vs-hungary/

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