Горецка назвал большую ошибку Германии в матче с Венгрией
04:43
Полузащитник сборной Германии Леон Горецка после ничьей с Венгрией (2:2) на Евро-2020 отметил, что не сомневается в команде.
«После того как мы первый раз сравняли счет, было огромной ошибкой сразу же пропустить еще. Мы никогда не должны допускать такого, если хотим чего-то на этом турнире добиться. Но мы в себе не сомневаемся — у нас огромный запас доверия друг к другу», — цитирует пресс-служба УЕФА Горецку.
Германия набрала четыре очка и завоевала путевку в плей-офф. Команда заняла второе место в группе. У Венгрии два очка и последняя позиция, команда покидает турнир.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024475--germany-vs-hungary/
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