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Горецка может пропустить первый матч сборной Германии на Евро-2020

6 июня 2021, 14:55
Леон Горецка. Фото Reuters
Леон Горецка. Фото Reuters
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал о предстоящем чемпионате Европы-2020.

«Горецка пропустил командную тренировку. Ему нужно еще несколько дней. Скорее всего, он пропустит первый матч Евро. Ему придется входить в турнир по ходу», — цитирует Лева пресс-служба национальной команды.

Матч Германия — Латвия состоится завтра, 7 июня. Начало — в 21.45 (мск). На групповом этапе Евро-2020 Германия сыграет с Францией, Португалией и Венгрией.

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