Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва после поражения от бельгийцев (0:2) подвел итоги группового этапа.

— Перед турниром могли бы поверить, что второе место в группе займет команда, набравшая три очка?

— Сборная Дании показала, что это психологически сильная команда. Ситуация с Эриксеном — это очень драматичный момент. Главное сейчас, чтобы Кристиан был здоров. Возвращаясь к первому матчу в группе, я очень доволен тем, как мы играли в той встрече. В целом я горд тем, что мы оставили позади Россию. Не думаю, что до начала турнира кто-то поверил бы в это.

Три команды в группе В набрали по три очка. Датчане стали вторыми, финны — третьими, сборная России заняла четвертое место.