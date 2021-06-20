Головин заявил, что подготовка команды к матчу против Дании прошла в штатном режиме
20:55
Полузащитник сборной России Александр Головин заявил, что подготовка команды к матчу чемпионата Европы против Дании прошла в штатном режиме.
— Все как обычно. Восстановились, изучили соперника. Добавить нечего, — заявил Головин.
— Удовлетворен ли собственной игрой в первых матчах?
— Прибавлять нужно в статистике: забивать голы и отдавать передачи, помогать команде в этом плане. В целом, думаю, все нормально.
Встреча сборных Дании и России состоится 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 22.00 (мск).
Сборная России после двух туров набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы B. Датчане располагаются на последнем месте без набранных очков. Лидируют бельгийцы (6 очков), третьими идут финны (3).
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