Головин занял 12-е место среди самых дорогих игроков Евро-2020 в группе B

Портал Transfermarkt обновил стоимость игроков чемпионата Европы-2020 в группе B, в которой сыграют Россия, Бельгия, Дания и Финляндия.

Самыми дорогими игроками группы стали бельгийцы Ромелу Лукаку и Кевин Де Брейне (оба — 100 миллионов евро). На третьей строчке расположился их соотечественник и вратарь «Реала» Тибо Куртуа (60 млн евро). Также в пятерку вошли Юри Тилеманс (55 млн евро) и Эден Азар (40 млн евро).

Самым дорогим игроком в составе сборной России стал полузащитник Александр Головин (28 млн евро, 12-е место), чья стоимость увеличилась на 5 млн. Вторым по стоимости среди россиян стал Марио Фернандес (16 млн евро, 22-е место), после него — Алексей Миранчук (15 млн евро, 23-е место), Матвей Сафонов (14 млн евро, 25-е место) и Роман Зобнин (13 млн евро, 29-е место).

Артем Дзюба и Александр Соболев имеют стоимость 11 млн евро, при этом форвард «Зенита» потерял в цене 1 млн евро, а нападающий «Спартака» прибавил 2 млн евро.

Чемпионат Европы, который из-за пандемии COVID-19 был перенесен с 2020 года на 2021-й, пройдет с 11 июня по 11 июля.