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Головин считает, что сборной России вполне по силам биться с Бельгией

10:50
Александр Головин. Фото «СЭ»
Александр Головин. Фото «СЭ»
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Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал о подготовке команды к матчу Евро-2020 против Бельгии.

«Мы готовимся практически каждый день к этому матчу. Даже играя товарищеские матчи. Контрольные то есть. Все равно мы играем плюс-минус той схемой и тренируем то, что будет у нас с Бельгией. Надеюсь, что будем готовы. Увидим, как будет на самом деле. Так выпал жребий, никто не против. Никогда не плохо играть с такой сборной. Понятно, что у всех задачи турнирные, но я думаю, что нам вполне по силам биться с такой командой», — приводит слова Головина официальный сайт УЕФА.

12 июня сборная России в первом матче Евро-2020 встретится с Бельгией. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 мск.

Также в группе B Россия сыграет с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

1.79

Обе забьют - да

28%

2.00

ИТБ1 (1.5)

22%

2.00
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/news/026a-12800ab3975f-d264997eada2-1000--александр-головин-нам-вполне-по-силам-биться-с-бельгиеи/

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Сергей Разин все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи