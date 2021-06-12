Головин считает, что сборной России вполне по силам биться с Бельгией
Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал о подготовке команды к матчу Евро-2020 против Бельгии.
«Мы готовимся практически каждый день к этому матчу. Даже играя товарищеские матчи. Контрольные то есть. Все равно мы играем плюс-минус той схемой и тренируем то, что будет у нас с Бельгией. Надеюсь, что будем готовы. Увидим, как будет на самом деле. Так выпал жребий, никто не против. Никогда не плохо играть с такой сборной. Понятно, что у всех задачи турнирные, но я думаю, что нам вполне по силам биться с такой командой», — приводит слова Головина официальный сайт УЕФА.
12 июня сборная России в первом матче Евро-2020 встретится с Бельгией. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 мск.
Также в группе B Россия сыграет с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/news/026a-12800ab3975f-d264997eada2-1000--александр-головин-нам-вполне-по-силам-биться-с-бельгиеи/
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