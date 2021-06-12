Головин считает, что сборной России вполне по силам биться с Бельгией

Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал о подготовке команды к матчу Евро-2020 против Бельгии.

«Мы готовимся практически каждый день к этому матчу. Даже играя товарищеские матчи. Контрольные то есть. Все равно мы играем плюс-минус той схемой и тренируем то, что будет у нас с Бельгией. Надеюсь, что будем готовы. Увидим, как будет на самом деле. Так выпал жребий, никто не против. Никогда не плохо играть с такой сборной. Понятно, что у всех задачи турнирные, но я думаю, что нам вполне по силам биться с такой командой», — приводит слова Головина официальный сайт УЕФА.

12 июня сборная России в первом матче Евро-2020 встретится с Бельгией. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 мск.

Также в группе B Россия сыграет с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).