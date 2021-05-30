Головин признался, что может провести за компьютером до четырех часов в день

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал о своем увлечении компьютерными играми.

— Компьютер с собой взял на сбор?

— Да. Но не так часто играю. Сейчас максимум час в день на это выделяю. Вообще, мой максимум — четыре часа в день.

— Немало.

— Да, но и не много. Знаю игроков в Европе, кто играет больше. Фолланд, например. Мы играем в одно и то же, но он на PlayStation. Он говорил, что в выходной после игры по пять-шесть часов может играть. Но ему проще — лежит на кровати с джойстиком.

— До утра можешь играть?

— Никогда. Позже, чем 10 вечера, не играю. Если играть до 12 ночи, то ты уже быстро спать не ляжешь. После компьютера надо время прийти в себя, отдохнуть.

(Севастиан Терлецкий)

Полностью интервью Головина можно прочитать здесь