Головин признался, что может провести за компьютером до четырех часов в день
11:45
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал о своем увлечении компьютерными играми.
— Компьютер с собой взял на сбор?
— Да. Но не так часто играю. Сейчас максимум час в день на это выделяю. Вообще, мой максимум — четыре часа в день.
— Немало.
— Да, но и не много. Знаю игроков в Европе, кто играет больше. Фолланд, например. Мы играем в одно и то же, но он на PlayStation. Он говорил, что в выходной после игры по пять-шесть часов может играть. Но ему проще — лежит на кровати с джойстиком.
— До утра можешь играть?
— Никогда. Позже, чем 10 вечера, не играю. Если играть до 12 ночи, то ты уже быстро спать не ляжешь. После компьютера надо время прийти в себя, отдохнуть.
(Севастиан Терлецкий)
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