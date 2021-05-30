Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Головин признался, что может провести за компьютером до четырех часов в день

11:45
Александр Головин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Александр Головин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Теги:

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал о своем увлечении компьютерными играми.

 — Компьютер с собой взял на сбор?

— Да. Но не так часто играю. Сейчас максимум час в день на это выделяю. Вообще, мой максимум — четыре часа в день.

— Немало.

— Да, но и не много. Знаю игроков в Европе, кто играет больше. Фолланд, например. Мы играем в одно и то же, но он на PlayStation. Он говорил, что в выходной после игры по пять-шесть часов может играть. Но ему проще — лежит на кровати с джойстиком.

— До утра можешь играть?

— Никогда. Позже, чем 10 вечера, не играю. Если играть до 12 ночи, то ты уже быстро спать не ляжешь. После компьютера надо время прийти в себя, отдохнуть.

(Севастиан Терлецкий)

Полностью интервью Головина можно прочитать здесь

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Сборная Чехии обыграла Великобританию в матче чемпионата мира
Тухель установил уникальный рекорд Лиги чемпионов. Его будет почти невозможно превзойти
За 15 минут у Вернера было больше моментов, чем у «Сити» — за всю игру. Почему победа «Челси» абсолютно справедлива, а великий Гвардиола перехитрил себя
Турнирные таблицы групп Канады и России на ЧМ-2021 по хоккею: положение на 29 мая

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры