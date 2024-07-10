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Сегодня, 20:40

Голландские и английские болельщики устроили драку перед полуфиналом Евро-2024

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Полиция следит за голландскими фанатами на Евро-2024.
Фото Global Look Press

Голландские фанаты атаковали английских перед матчем команд на Евро-2024. Как сообщает Daily Mail, в ходе столкновений в баре в Дортмунде пострадали пятеро фанатов британской сборной. Голландцы бросали в противников различные предметы, включая стулья и скамейки.

Сотрудник бара заявил, что драка началась после того, как голландские болельщики попытались украсть флаг у фанатов сборной Англии.

Матч 1/2 финала Евро-2024 между Нидерландами и Англией состоится сегодня, 10 июля, и начнется в 22.00 мск.

Источник: Daily Mail
Евро-2024
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