Голландские и английские болельщики устроили драку перед полуфиналом Евро-2024

Голландские фанаты атаковали английских перед матчем команд на Евро-2024. Как сообщает Daily Mail, в ходе столкновений в баре в Дортмунде пострадали пятеро фанатов британской сборной. Голландцы бросали в противников различные предметы, включая стулья и скамейки.

Сотрудник бара заявил, что драка началась после того, как голландские болельщики попытались украсть флаг у фанатов сборной Англии.

Матч 1/2 финала Евро-2024 между Нидерландами и Англией состоится сегодня, 10 июля, и начнется в 22.00 мск.