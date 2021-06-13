Промес не попал в заявку сборной Голландии на матч Евро-2020 с Украиной
Сборные Голландии и Украины назвали стартовые составы на матч Евро-2020. В заявку голландцев не попал форвард «Спартака» Квинси Промес.
Голландия: Стекеленбург, ван Анхольт, Блинд, де Врей, Тимбер, Думфрис, де Йонг, де Роон, Вайналдум, Депай, Вегхорст
Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Сидорчук, Малиновский, Зинченко, Зубков, Ярмоленко, Яремчук.
Матч начнется в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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