На 59-й минуте матча чемпионата Европы-2020 Голландия — Украина арбитр Феликс Брих поступил правильно, засчитав взятие ворот украинской команды.

Сам судья принял верное решение, не найдя нарушения правил в действиях Дензела Дюмфриса, а второй ассистент Штефан Лупп правильно не зафиксировал положение «вне игры».

Видеоассистенты провели проверку на предмет офсайда и подтвердили решение коллег: по сравнению с игроком оранжевых ближе к линии ворот команды Андрея Шевченко помимо вратаря Георгия Бущана находился Илья Забарный. Украинским футболистам пришлось начинать с центра поля.

(Александр Бобров)