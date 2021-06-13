Голландия — Украина: следовало ли отменить гол оранжевых?
13 июня 2021, 23:49
На 59-й минуте матча чемпионата Европы-2020 Голландия — Украина арбитр Феликс Брих поступил правильно, засчитав взятие ворот украинской команды.
Сам судья принял верное решение, не найдя нарушения правил в действиях Дензела Дюмфриса, а второй ассистент Штефан Лупп правильно не зафиксировал положение «вне игры».
Видеоассистенты провели проверку на предмет офсайда и подтвердили решение коллег: по сравнению с игроком оранжевых ближе к линии ворот команды Андрея Шевченко помимо вратаря Георгия Бущана находился Илья Забарный. Украинским футболистам пришлось начинать с центра поля.
(Александр Бобров)
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Офсайд
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