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Голландия — Украина: следовало ли отменить гол оранжевых?

13 июня 2021, 23:49
Голландия — Украина.
Голландия — Украина.

На 59-й минуте матча чемпионата Европы-2020 Голландия — Украина арбитр Феликс Брих поступил правильно, засчитав взятие ворот украинской команды.

Сам судья принял верное решение, не найдя нарушения правил в действиях Дензела Дюмфриса, а второй ассистент Штефан Лупп правильно не зафиксировал положение «вне игры».

Видеоассистенты провели проверку на предмет офсайда и подтвердили решение коллег: по сравнению с игроком оранжевых ближе к линии ворот команды Андрея Шевченко помимо вратаря Георгия Бущана находился Илья Забарный. Украинским футболистам пришлось начинать с центра поля.

(Александр Бобров)

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