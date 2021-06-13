Голландия — Украина, Евро-2020: где смотреть матч и во сколько начало трансляции
Сегодня, 13 июня, состоится матч группового турнира чемпионата Европы-2020 между сборными Голландии и Украины. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.
Команды выступают в группе С, где также выступают сборные Австрии и Македонии. В рамках Евро команды встретятся впервые, ранее сборные дважды играли в товарищеских встречах.
За матчем Голландия — Украина можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Первый».
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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