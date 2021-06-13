Сегодня, 13 июня, состоится матч группового турнира чемпионата Европы-2020 между сборными Голландии и Украины. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Команды выступают в группе С, где также выступают сборные Австрии и Македонии. В рамках Евро команды встретятся впервые, ранее сборные дважды играли в товарищеских встречах.

За матчем Голландия — Украина можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Первый».

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