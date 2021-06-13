Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Голландия вырвала победу в матче Евро-2020 с Украиной

13 июня 2021, 23:51
Сборная Голландии. Фото Евро-2020, Twitter
Сборная Голландии. Фото Евро-2020, Twitter
Теги:

Сборная Голландии обыграла сборную Украины (3:2) в матче Евро-2020. Игра состоялась в Амстердаме.

Голландцы по ходу матча вели 2:0. Отличились Джорджиньо Вайналдум и Ваут Вегхорст, которые забили, соответственно, на 52-й и 59-й минуте.

На 75-й минуте один мяч дальним ударом отыграл Андрей Ярмоленко. Роман Яремчук на 79-й минуте точно пробил головой и сравнял результат.

На 85-й минуте голландцы забили третий мяч. Отличился Дензел Дюмфрис.

Голландцы набрали три очка и идут вторыми в группе С. Лидирует Австрия, ранее обыгравшая Македонию (3:1). У македонцев ноль очков и последняя позиция. Столько же у украинцев, которые пока идут третьими.

В следующем туре 17 июня Украина сыграет с Македонией, а Голландия — с Австрией.

Евро-2020

Группа С

1-й тур

Голландия — Украина — 3:2 (0:0)

Голы: Вайналдум, 52 (1:0). Вегхорст, 59 (2:0). Ярмоленко, 75 (2:1). Яремчук, 79 (2:2). Дюмфрис, 85 (3:2).

Голландия: Стекеленбург, Дюмфрис, де Фрай, Блинд (Аке, 64), Тимбер (Фелтман, 88), ван Анхолт (Вейндал, 64), де Рон, Вайналдум, Ф.де Йонг, Вегхорст (Л.де Йонг, 88), Депай (Мален, 90+1).

Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Ярмоленко, Зинченко, Малиновский, Сидорчук, Зубков (Марлос, 13. Шапаренко, 64), Яремчук.

Предупреждение: Сидорчук, 90+3.

Судьи: Брих. Борш, Лупп (все — Германия).

ВАР: Фриц. Дингерт (оба — Германия), Беттс, Аттуэлл (оба — Англия).

13 июня. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».

Голландия — Украина

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 15492
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Голландия вырвала победу в матче Евро-2020 с Украиной
Чуда не произошло. Бельгия одержала легкую победу над Россией
«Блеск!» Реакция российский соцсетей на камбэк Украины против Голландии
Украина — Голландия: Шевченко сделал обратную замену, Шапаренко вышел вместо Марлоса

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи


  • Веня Фуповский

    постеснялись бы так писать после вчерашней дзюбы))))

    14.06.2021

  • fifa_guru

    Что ты несешь? С какими победителями я себя ассоциирую? Просто объективно даю оценку игры наших и сборной Украины и ничего более. Влажные фантазии оставь при себе, клоун

    14.06.2021

  • ALXS GRS

    Вот самое печальное что может случиться - это выход из группы дуболомов Черчесова ;)) На это хоть смотреть можно без скучи и мата ;))

    14.06.2021

  • PaIasios

    8 год слышу про вернут. Но яиц и воли как не было, так и нет. Потихоньку перемалываем ваших наци на Донбассе.

    14.06.2021

  • super_bear

    Потому что наши герои это весь героический народ ссср победивший коричневую чуму, а у них какие-то жалкие крысы типа бандеры и шухевича. Несопоставимые духовные величины. Наш дух несокрушить, их легко сокрушим

    14.06.2021

  • Штрафбат

    Никто из украинской сборной не заявлял, что они, мол, приехали ЧЕ выигрывать. Это вам приснилось, когда бояры перепили. Что до "навязать игру", то украинцы и не пытались (за исключением первых 15 минут) это сделать, играли в свой традиционный футбол на контратаках. С конца первого тайма до середины второго подустали и стало получаться плохо. Но затем и Нидерланды подустали, а у Ярмоленко прошел шикарный удар. Теоретически могло всё и вничью закончиться. Не совсем по игре, но могло вполне. Но затмение нашло на Бущана, который вначале не вынес мяч, а потом поздно среагировал на удар, и Зинченко в решающий момент вновь ошибся. В целом Украина выглядела достойно и игра получилась интересной.

    14.06.2021

  • Бронзовый Солдат

    ...и в кавычках....как и весь фейк)

    14.06.2021

  • МАО

    не - пошел на (в)украину... пишется с маленькой, в остальных случаях пока с большой

    14.06.2021

  • Василий Ветров

    проукропский гадышниюк а не комментаторы

    14.06.2021

  • Игорь Сергеев

    Две. Северная и Южная Голландии.

    14.06.2021

  • НЕБЫВАЛОВ НЕВЕСТЬ

    голандам слава!

    14.06.2021

  • МАО

    Ну и хорошо. Этих ...ов только в Питере на четвертьфинале не хватало

    14.06.2021

  • Василий Ветров

    украина пишется всегда с маленькой буквы

    14.06.2021

  • Александр Демьяненко

    ты тут всю страну записал? прям всех? всех неадекватов?

    14.06.2021

  • Eugene Berkovich

    Территории они вернут. А вот мозгов у тебя, как не было, так и нет.

    14.06.2021

  • Духовная Скрепа

    Не бреши. Не ежедневно убивают, а через два дня на третий.

    14.06.2021

  • Alexej003

    Бельгия давала играть, там не было ничего сверхъестественного,

    14.06.2021

  • gippo

    Ожидал большего от украинцев. Перед матчем думал могут чпокнуть голландцев с их дырявой обороной. Теперь не факт,что смогут из группы выйти.

    14.06.2021

  • PaIasios

    Голландии респект! Хохлам позор!

    14.06.2021

  • Berkut-7

    Кстати голландцы тоже в нокдауне оказались после второго гола в их ворота, прям видно было что они охренели , чтов роде оин полностью доминируют ведут 2-0 и тут 2 момента и сразу 2 гола влетело , но смогли оправится и забить 3 й.

    14.06.2021

  • МАО

    Искренне рад. Поражением Украины насладился по полной.

    14.06.2021

  • Александр Логинов

    Если бы не воротчик счет мог до двухзначного дойти.

    14.06.2021

  • Andrei Pchenitchnikov

    Всё очень по-украински. При невероятной удаче нашли способ обосраться. Так же и страну свою просирают. Козаки, продолжайте в том же духе.

    14.06.2021

  • Бронзовый Солдат

    Голландских братьев с победой! Ну а украм - не расстраиватся! Главное ведь не победа, главное - футболка, где нарисованы территории,которые вам уже не принадлежат и принадлежать не будут уже никогда)

    14.06.2021

  • PaIasios

    Их сборная такая же позорная. Акстись. Без яиц, без игры и без территорий!

    14.06.2021

  • wasp00000

    Копать очередное море будите?

    14.06.2021

  • John Doe

    Полагаю, по жизни лузер как раз ты, коль будучи ничтожеством ассоциируешь себя с победителями, к которым отношения не имеешь. Ну да пусть тобой психолог занимается. А с родителями моими все в порядке. Они к этому относятся как к шоу.

    14.06.2021

  • Romario_Z

    При всём уважении, но соперники у нас были сильно разные. Впрочем, чудес от наших я всё равно не жду.

    14.06.2021

  • Анатолий Гончаров

    Да... печально, но не позорно.

    14.06.2021

  • НЕБЫВАЛОВ НЕВЕСТЬ

    рейтинг сборных посмотри,чудило на букву МЭ!

    14.06.2021

  • super_bear

    К тому же отсутствует стойкость духа. Постоянно валятся , чуть по щам получают

    14.06.2021

  • Rastan

    Ну, и? Например, нет и страны КИТАЙ, если так рассуждать.

    14.06.2021

  • Dexterous

    А , ну под&@&@@нуть то их можно немного. Но им за их сборную не стыдно, а нам за нашу - очень стыдно.

    14.06.2021

  • Alexej003

    Украина показала как нужно бороться. Они хотели, они забили два! Отыгрались с 0:2 это вызывает уважение и мысль тренерская была видна а это самое главное!! Про наших говорить не хочу, слов нет! Украине удачи! Нашим побыстрее избавиться от усатого комбайнёра!

    14.06.2021

  • PaIasios

    404 только оборонялась. В футбол играла только одна команда.

    14.06.2021

  • fifa_guru

    Фига у тебя родители терпилы. Столько лет верить в неудачников.. Те кто понимают в футболе знают что разница мячей может послужить хорошую службу для выхода в 1/8.

    14.06.2021

  • Berkut-7

    А ты молодец, красиво подметил) юридически то и нету таких стран уже)

    14.06.2021

  • Дон_Румата

    Хоссподи, а стервятников-то налетело! Смотрите, не передеритесь из-за моего трупа))).

    14.06.2021

  • PaIasios

    Это лучшие люди, которые дали по зубам оккупантам с 404. Другие умные люди вовремя свалили от дикой и нацистской страны.

    14.06.2021

  • НЕБЫВАЛОВ НЕВЕСТЬ

    в рейтинг сборных загляни,чудак,на букву МЭ!!!

    14.06.2021

  • Rastan

    Но в первом тайме, вратарь сделал несколько спасений,выглядел уверенным в себе.Хороший вратарь

    14.06.2021

  • sdf_1

    Это точно

    14.06.2021

  • Александр Логинов

    Коментатор хотел сказать "Голландия", но вспомнил, что это не толерантно. В итоге прозвучало "Гнидерланды".

    14.06.2021

  • NF

    Так и спасал он тоже немало...

    14.06.2021

  • Динамов

    А чего удивляться? В России всегда была плесень, которая любит есть помои. Сталин не дочистил страну, к сожалению.

    14.06.2021

  • Denissimo

    до чего дожили, позорище..

    14.06.2021

  • PaIasios

    Он прав. Во что играла эта сборная дикарей? 0:2, а они норовят третий не пропустить.

    14.06.2021

  • NF

    Судя по количеству лайков и дизлайков, которые часто пополам, стороны, насчёт матча и не только, зарубились по полной...

    14.06.2021

  • Богдан Невмержицкий

    сделал он две замены и они были похожи на замены Черчесова ) в двух заменах был один и тот же футболист ходящий пешком.

    14.06.2021

  • igores

    Голландия ? нет такой страны !! Нидерланды )) Голландия это только одна область

    14.06.2021

  • Dexterous

    Я болею за отличный футбол. Сегодня обе команды его показали. Хочется болеть за нашу сборную. Но они как протухшие яйца. Расстройство сплошное.

    14.06.2021

  • Rastan

    А голландцы, вполне возможно. одни из фаворитов этого ЧЕ.

    14.06.2021

  • hottie

    Да там если бы не воротчик Украины, то вполне могли бы и вничью катнуть. 2 гола из-за него пропустили. Но хотя бы Украина отыгралась с 0-2, не то, что наши инвалиды.

    14.06.2021

  • Дон_Румата

    Некем просто было. Слишком большая разница у Украины между теми, кто в поле и кто мог бы сделать результат, и резервистами. Глубина состава однако.

    14.06.2021

  • Молнезар

    да стоит отдать ему должное он несколько раз спас их от разгрома, наш шунька вообще ни разу не выручил

    14.06.2021

  • Богдан Невмержицкий

    ну я бы не назвал игру Украины выдающейся... моментов-то у них не было почти. Полтора момента - два гола.

    14.06.2021

  • toha22

    Ты че? Ярмола забил пока лучший гол чемпионата

    14.06.2021

  • PaIasios

    Пусть торчит. Лучше помойка гордоновская в ушах?

    14.06.2021

  • НЕБЫВАЛОВ НЕВЕСТЬ

    Как же хорошо смотреть футбол в Турции,где одни хохлы отдыхают,и одна семья из РОССИИ!Как они радовались победе бельгийцев,и как сегодня РАДОВАЛИСЬ МЫ!!!!СЛАВА НИДЕРЛАНДАМ,НИДЕРЛАНДАМ СЛАВА!!!!

    14.06.2021

  • Romario_Z

    У нас с футболом вечно всё не в норме. Хоть омолаживай, хоть охаживай)) Хохлов не люблю, но они объективно сильнее на поле.

    14.06.2021

  • Gapa Piner

    Кстати я карту что то не увидел

    14.06.2021

  • PaIasios

    А для всей России эталон это ополченцы, которые бьются и уничтожают карателей и нацистов на Донбассе. Два котла вечны!

    14.06.2021

  • Berkut-7

    НУ назови мне отрезок , когда украинская сборная смогла навязать игру голландцам? или ты считаешь что гол Ярмоленко это доминация на поле? или гол со стандарта?

    14.06.2021

  • ladafan

    молодая команда, не попавшая на последние турниры ЧЕ и ЧМ...звезды депай и вайналдум....а что мы считаем плевать

    14.06.2021

  • Василий Ветров

    Там ещё шикарная фразочка была от комментатора что лучше болеть за сборную Бельгии чем за Голландию

    14.06.2021

  • super_bear

    Где контуры Голландии на майках Голландии??? Мне кажется они достойны таких маек!!!

    14.06.2021

  • fifa_guru

    Бельгия топ 1 мира, но ни евро ни чм не выиграла. Оправдываться рейтингом такое себе

    14.06.2021

  • Александр Логинов

    Holland vs Hohland.

    14.06.2021

  • Cracker

    минус! для меня они эталон как они с агрессором оккупантом борются и террорами донбасса.

    14.06.2021

  • Berkut-7

    Ничего подобного, абсолютно 2 одинаковые команды как оказалось.

    14.06.2021

  • Богдан Невмержицкий

    без ван Дейка это не оборона... да.

    14.06.2021

  • glavanon

    вы точно ту же игру смотрели, что и все остальные?

    14.06.2021

  • oleg nichita

    Для меня спорт и любимые сборные вне политиканов всегда болел за Украину и Россию и очень хочется чтоб в России нашли нормального тренера и научили бы держаться тактики полного омоложения друзья из кишинёва

    14.06.2021

  • super_bear

    Смерть нидерландским врагам! Быстро начертить на майках контуры Голландии!!!

    14.06.2021

  • Богдан Невмержицкий

    ну мне кажется, была дана команда, не нагнетать раздор, а ноборот смягчать... поэтому топить за украинцев.

    14.06.2021

  • PaIasios

    Угу..и назвав между делом украину командой одного момента и одной игры...)

    14.06.2021

  • Дон_Румата

    Чуть-чуть было. Про форму. Но это совсем чуть-чуть, бог с ним.

    14.06.2021

  • Espa?ol

    М не надо смотреть кто на каком месте в рейтинге! Важно кто и как готов сейчас. Вот пролитии с финами тогда и рейтинг не успокоит.

    14.06.2021

  • TotalSR

    С победой, Нидерланды!!!

    14.06.2021

  • Бура Шалаганов

    Вы считаете, Голландия слабый соперник?

    14.06.2021

  • Berkut-7

    Я не понимаю одного, почему в украинской сборной игроки заявляют что они приехали чуть ли не выигрвать ЧЕ, как они собираются это делать есл они кроме автобуса ничего не показали? Они даже ни на минуту не пытались навязать свою игру голландцам, те просто их долбили весь матч.

    14.06.2021

  • Богдан Невмержицкий

    без Ван Дейка им ничего не светит. Более острое нападение сожрет защиту.

    14.06.2021

  • sdf_1

    Во, один идиот минус поставил. Жду других

    14.06.2021

  • Gapa Piner

    И очень приятно читать адекватные комментарии под этой новостью. Без какого либо пива за голы Оранжевых. Это :flag_ru:

    14.06.2021

  • Rastan

    Ну, не без этого.Но не было даже намёков на политику.

    14.06.2021

  • Cracker

    Великие УКРЫ! Нашли силу Воли сравнять счёт! Ничего, две победы они возьмут.

    14.06.2021

  • ladafan

    Героям нидерландов СЛАВА!!!

    14.06.2021

  • Игорь

    Не Украина молодцы , а это Голландия сейчас далеко не топ - команда , которая , к тому же , не отличается стабильностью . В отличии от Бельгии ( 1 место в рейтинге ) , голландцы всего 16-тые . Тем не менее , моментов у них было уйма , преимущество неоспоримое ! Вратарь выручал ! Украина забила - сумасшедший удар Ярмоленко и со стандарта ! На два гола они не наиграли ! Победа голландцев абсолютно заслужена !!!

    14.06.2021

  • shpasic

    смешно будет, когда у СЭ будет матч "Голландия - Македония".

    14.06.2021

  • sdf_1

    Меня удивляют хохлоболельщики из наших. Хохлы вас помоями поливают, в своих учебниках пишут, что русских надо уничтожить, издают фашистские законы по лишению русских на Украине всяких прав, ежедневно убивают людей на Донбассе, а вы за их сборную болеете. Вы идиоты?

    14.06.2021

  • van der sar

    Шикарная игра! Смотрелась от звонка до звонка!.. Ну и гол Ярмоленко просто конфетный.

    14.06.2021

  • Espa?ol

    хХватит раздувать щеки! Если сравнивать игру наших и украинцев - то небо и земля. Украинцы боролись, а мы сливали бездарно- без малейших шансов даже на ничью!

    14.06.2021

  • TotalSR

    Бельгия бы точно не расслабилась. Голлондия- сборная без обороны

    14.06.2021

  • PaIasios

    Поздравь Холланд с заслуженной победой!

    14.06.2021

  • NF

    Скоро узнаем...

    14.06.2021

  • super_bear

    Голландия при 2:0 немного расслабились, хороший урок будет. А так без шансов, позорно отбивались весь матч против давно уже не грозной сбороной Голландии. Где наши 300 бокалов пива???)))

    14.06.2021

  • Berkut-7

    Ярмоленко я бы сказал единственное светлое пятно, он на фоне остальных выделялся , ну и голешник конечно положил шедевральный.

    14.06.2021

  • Romario_Z

    Матч смотрелся очень динамично. Голландцы раздолбаи. Сами себе придумали интригу.

    14.06.2021

  • PaIasios

    А ты тем паче. 404 - задворки европейского футбола.

    14.06.2021

  • Динамов

    Кем кем? Предателями России! А кто в России продолжает вести бизнес с укропной территорией? Те же предатели. Для них нет ничего важнее бизнеса. Нелюди.

    14.06.2021

  • ladafan

    соперники разные, сравнения не уместны

    14.06.2021

  • Молнезар

    А я заметил во первых у Бельгии с реализацией лучше, во вторых они прессинг постоянно включали, а еще у них чуть ли не лучшая оборона в мире

    14.06.2021

  • NF

    По-настоящему это еще никто не проверил. Так что ждём...

    14.06.2021

  • Дон_Румата

    Но перлы у них таки были. Например, что Украина первый тайм отыграла без единой помарки. Или суперкамбэк (при этих словах мои домашние посмотрели на меня - я перевёл на русский).

    14.06.2021

  • John Doe

    Не думаю. Для моих родителей, который со времен ЧМ смотрят за сборной, наверное. Но для тех, кто хоть что-то понимает в футболе, едва ли.

    14.06.2021

  • Andrei Pchenitchnikov

    Всё очень по-украински. При невероятной удаче нашли способ обосраться.

    14.06.2021

  • Акула

    Несомненно это лучший матч на ЧЕ. По человечески Украину жаль. Сровнять счёт и пропустить третий. Украина оказала достойное сопротивление одной из лучших команд Европы. Нидерланды можно отнести к фаворитам на этом ЧЕ.

    14.06.2021

  • ladafan

    кому безвольность, а кому 2 гола привезенных и игроки не чета голландским...или ты этого не видел???

    14.06.2021

  • Богдан Невмержицкий

    Нидерланды сильны нападением, но не защитой. У Бельгии и защита и нападение топ.

    14.06.2021

  • Berkut-7

    Ну Ярмоленко безусловно исполнил маленький шедевр, но это не командный гол, а мастертсво конкретно Ярмоленко и второй гол со стандарта, а с игры даже и намека не было что украинцы могут забить.

    14.06.2021

  • Dexterous

    дурика то вот тут вы два. не захлебнитесь

    14.06.2021

  • Rastan

    Ярмоленко и Яремчук не разочаровали.

    14.06.2021

  • wasp00000

    Нидерланды и бельгия несопоставимы!

    14.06.2021

  • PaIasios

    Как вменяемые люди порадуемся победе Нидерландов над бандеровцаами.

    14.06.2021

  • Saymon Tregart

    Если бы наша сборная забила 2 гола бельгийцам, то сразу стали бы героями, даже пропустив штук 5

    14.06.2021

  • Василий Ветров

    Кем надо надо быть руководству первого канала, чтобы ставить на матч комментаторов болеющих за укропов

    14.06.2021

  • Динамов

    Отлично! Молодцы Голландцы, порадовали!:sunglasses: Хотя конечно сильных нападающих этой сборной очень не хватает - нет в Голландии сейчас мастеров уровня Бергкампа и Клюйверта, что конечно немного огорчает.

    14.06.2021

  • glavanon

    Отличная игра, прям радость смотреть. Украинцы проиграли, но выглядели молодцами

    14.06.2021

  • NF

    Никакой глобальной разницы. Разница между рядом сборных на первых 10-15-х местах рейтинга, во многом, условна. Это же не 40-е место...

    14.06.2021

  • Бура Шалаганов

    Причем тут это, кто-то бросил после 0-2 играть, а кто-то пытался изменить ход матча.

    14.06.2021

  • PaIasios

    Позорная страна свастики.

    14.06.2021

  • андр

    Украина гораздо сильней.У нас сборная завода.

    14.06.2021

  • Богдан Невмержицкий

    И те и другие играли так, как позволял соперник. Вначале второго тайма, сборная РФ тоже владела много мячом.

    14.06.2021

  • Королев Александр

    В финале ЛЧ его тоже обвиняли в пропущеном голе.

    14.06.2021

  • samsam

    Безвольность не зависит от класса соперников. Или ты этого не знаешь?

    14.06.2021

  • fifa_guru

    Бельгия играла без ДеБрюйне и пешком ходила

    14.06.2021

  • mayorsgb

    Я в курсе)) НО! Честно. Верите, что Россия и Украина выйдем в итоге друг на друга? Как говорится - фантастика в отделе напротив ))))))

    14.06.2021

  • Dexterous

    В одном моменте комментаторы даже сказали про то какое г.... сборная России и как приятно комментировать такую игру :-)

    14.06.2021

  • Andrei Pchenitchnikov

    То же, что и раньнше плюс два дурика-гола.

    14.06.2021

  • Berkut-7

    Он скорее много разговаривал со всеми во время матча, чем по игре на себя тянул одеяло.

    14.06.2021

  • Ivan Ivanov

    Хотел Вам ответить в той же форме, господин смалийчук, или как вас там, но нет: УКРАИНЦЫ молодцы. И их не поимели, чему я рад от всей души. Однако, было бы интересно посмотреть вас против Бельгии.

    14.06.2021

  • Дон_Румата

    Украина/Россия - Голландия/Бельгия: какие, казалось бы, похожие сборные, а какие разные матчи!

    14.06.2021

  • Богдан Невмержицкий

    ну они и играли с 16 командой, а сборная РФ с 1.

    14.06.2021

  • mas7er

    Украинцы бились, а наши пешеходы с усатым физруком тупо пешком по полю ходили

    14.06.2021

  • sdf_1

    Радует, что хохлы проиграли. Но печалит, что голландские растяпы позволили им забить 2 мяча

    14.06.2021

  • Молнезар

    Бельгия топ 1 мира, Нидерланды 16. Так что разница ощутима. Нам кстати еще в датчанами играть они 10

    14.06.2021

  • super_bear

    Особенно в финале как классно он сыграл! Пока далеко ему до того же Шевченко, работать и работать

    14.06.2021

  • Oliver Kahn

    Если глянуть на счёт, то можно подумать, что была борьба. Но по факту без шансов для Украины. Голландия чуть было сама не отдала победу, но вовремя прибавила и прихлопнула Украину. С победой, Нидерланды!

    14.06.2021

  • PaIasios

    Как была блеклой 404, так ею и осталась. Два шальных дурачка закатили при огромном преимуществе Голландии.

    13.06.2021

  • ladafan

    кто с лидером мирового футбола, а кто то с командой пропустившей 2 крупных последних турнира)))

    13.06.2021

  • Богдан Невмержицкий

    Вообще-то возможна. В плейофф никто никого разводить не будет.

    13.06.2021

  • Gapa Piner

    Главное отличие от вчера: Колени не трясутся и есть четкий план по выходу из обороны в атаку. Но соглашусь, сравнение немного некорректно - оранжевые давали зоны, Бельгия играла очень строго.

    13.06.2021

  • fifa_guru

    Зато разница мячей другая, может повлиять на посев третьих команд. Лучше Украину Шевы смотреть чем поленьев физрука

    13.06.2021

  • Rastan

    Очень хороший матч получился, и украинцы молодцы. Гол отЯрмоленко был просто великолепным. Вполне корректно провели репортаж наши комментаторы.

    13.06.2021

  • Sparta

    Украине уважуха!

    13.06.2021

  • wasp00000

    Ну чё, порадуемся зраде нациков - перемогщиков или, как вменяемые люди, похвалим их за хорошую игру?

    13.06.2021

  • Dexterous

    Зинченко тянул постоянно одеяло на себя. по факту - худший игрок матча

    13.06.2021

  • Berkut-7

    Ну не распиаренный, всё-таки его игра в ЛЧ была хороша, но сегодня он просто провалился по полной, да еще из под него и гол забили .

    13.06.2021

  • Богдан Невмержицкий

    ну все-таки Украина сыграла лучше, забила. Но.... когда Шевченко заменил бразильского пешехода обратной заменой, я подумла, что где-то я такое уже видел.

    13.06.2021

  • хонявый73

    Если честно, то удивил только воротчик. Но Сафонов у нас покласнее даже.

    13.06.2021

  • NF

    Речь о сравнениях, которые постоянно проводились между сборными. А что, Бельгия сильнее Голландии?..

    13.06.2021

  • Бура Шалаганов

    Проиграть можно по-разному, кто-то в борьбе, а кто-то безвольно.

    13.06.2021

  • mas7er

    Украинцы красавцы, бились до конца! Не то что наши импотенты.

    13.06.2021

  • андр

    Красивая игра.Украине надо чуть посмелей.Стали жаться и получили третий,конечно вратарь до этого начудил.

    13.06.2021

  • PaIasios

    Голландию с заслуженной победой! Была на голову сильней.

    13.06.2021

  • mayorsgb

    Ярмоленко, конечно, хорошо уложил мяч в паутинку. Красивый гол - не отнять. Но по игре впечатление, что голландцы играли на полурасслабоне. И в принципе почти сразу после 2:2 добавили и положили третий.

    13.06.2021

  • super_bear

    Зинченко распиаренный клоун.

    13.06.2021

  • Богдан Невмержицкий

    Они никого не умыли. Они играли за страну. Бились. В отличии от наших, с другой стороны и соперник у них был не Бельгия.

    13.06.2021

  • Dexterous

    Вот это матч! Шева сделал монстра из некогда блеклой сборной . Нашим до Украины далеко. Настоящее удовольствие от футбола! Браво оранжевым и желто-синим!!!

    13.06.2021

  • Игорь Сергеев

    Ну тут почитай с ничейки победу вырвали.

    13.06.2021

  • Hollаnder-Michel

    Пока это был самый интересный матч из всех. Хохлы молодцы - дали бой фаворитам. А какой голешник Ярмоленко забил! Но разница в классе всё-таки существенная. Потому что у Голландии есть свой Суринам, а у Украины нету. Впрочем, как и у Бельгии есть свой Конго...

    13.06.2021

  • хонявый73

    Достойная игра. Досмотрел до конца, в отличии от вчерашней игры в это же время.

    13.06.2021

  • fifa_guru

    Нидерланды играли на 100% и сильнее чем бельгийцы на 50% мощей

    13.06.2021

  • D M

    Интересная игра была … здесь хотя бы была интрига в конце …

    13.06.2021

  • John Doe

    Голландцы просто унизили украинцев. Натурально деклассировали. Колхозники какие-то с незалежной.

    13.06.2021

  • Богдан Невмержицкий

    ну, Нидерланды и не Бельгия...

    13.06.2021

  • Сергей Перевозчиков

    Шевченко замен почти не делал. А голландцы сделали все, и выглядели свежее. Получается, его такой результат устраивал.

    13.06.2021

  • Berkut-7

    Малиновский и Зинченко просто разочаровали, я от них ждал уверенной игры , что оин постараются навазять борьбу за центр , а их просто смели .

    13.06.2021

  • John Doe

    Могу сказать так. Если бы вместо Украины этот матч так же сыграла Россия, нашу сборную наши эксперты и критики с дерьмом смешали бы. Но теперь послушаем, конечно, о том, как то же самое, но не в нашем исполнении прекрасно.

    13.06.2021

  • super_bear

    Слава Голландии!

    13.06.2021

  • Master Tver

    Волевая, когда отыгрались

    13.06.2021

  • mayorsgb

    Это все умозрительные рассуждения. Кто сильнее -покажет только очная встреча. А она по известным причинам невозможна

    13.06.2021

  • Молнезар

    сравнил 1 сборную мира с 16

    13.06.2021

  • Rus

    пока что лучшая игра чемпионата..А хохлы молодцы по-любому..По крайней мере играли без дрожи в коленках..

    13.06.2021

  • Igor Lvov

    Жаль Украину, но язык не повернется их в чем то упрекнуть! Смотри космос и учись! :)

    13.06.2021

  • fifa_guru

    Молодцы украинцы. Не так позорно играли как наши лузеры

    13.06.2021

  • Молнезар

    Законамерная победа голландцев. Уйма созданных моментов. Понятно теперь почему они всего 16 в рейтинге фифа. При хорошем нападении их защита оставляет желать лучшего. И я не заметил чтоб они сильно включали прессинг в игре.

    13.06.2021

  • NF

    В соревновании львовских и донецких баров победили донецкие. А так украинцы сами себя, на ровном месте, лишили ничьей. Ну а про юродивых черчесовских пешеходов лучше действительно не вспоминать. Шевченко и Ко, пусть и неполностью, но умыли их. И, наконец-то, с пятой попытки, матч оказался непресный. Считай, с него открытие ЧЕ и произошло...

    13.06.2021

  • Богдан Невмержицкий

    расслабились конечно, думали, что все. Но шальная пуля от Ярмоленко и следом стандарт, вернули украинцев в игру.

    13.06.2021

  • Berkut-7

    Такое ощущение, что я посмотрел повтор матча Бельгия -Россия только тут украинцы смогли пару забить, а в целом абсолютно одинаковые команды, никакой позиционной таки , только организованный автобус и если предоставится шанс провести контратаку .

    13.06.2021

  • amino

    украинцы на голову сильнее россия, смотреть приятно было эту игру. А вчера просто мрак

    13.06.2021

  • Богдан Невмержицкий

    а в графе очки, такой же 0.

    13.06.2021

  • mayorsgb

    Голландцы на три головы сильнее украинцев, но решили устроить валидол после 2:0.

    13.06.2021

  • Игорь Сергеев

    Голландию с волевой Победой! Стабильности бы вам, цены бы не было.

    13.06.2021

  • R_E_M

    Поражение конечно ожидалось. Но насколько же достойней чем поражение сборной физрука вчера.

    13.06.2021

  • Анжелика Петрова

    Хорошая команда у славян

    13.06.2021

  • allerc

    Вратарь у Украины - лопух. 1-й и 3-й голы на его совести.

    13.06.2021