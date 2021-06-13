Голландия вырвала победу в матче Евро-2020 с Украиной
Сборная Голландии обыграла сборную Украины (3:2) в матче Евро-2020. Игра состоялась в Амстердаме.
Голландцы по ходу матча вели 2:0. Отличились Джорджиньо Вайналдум и Ваут Вегхорст, которые забили, соответственно, на 52-й и 59-й минуте.
На 75-й минуте один мяч дальним ударом отыграл Андрей Ярмоленко. Роман Яремчук на 79-й минуте точно пробил головой и сравнял результат.
На 85-й минуте голландцы забили третий мяч. Отличился Дензел Дюмфрис.
Голландцы набрали три очка и идут вторыми в группе С. Лидирует Австрия, ранее обыгравшая Македонию (3:1). У македонцев ноль очков и последняя позиция. Столько же у украинцев, которые пока идут третьими.
В следующем туре 17 июня Украина сыграет с Македонией, а Голландия — с Австрией.
Евро-2020
Группа С
1-й тур
Голландия — Украина — 3:2 (0:0)
Голы: Вайналдум, 52 (1:0). Вегхорст, 59 (2:0). Ярмоленко, 75 (2:1). Яремчук, 79 (2:2). Дюмфрис, 85 (3:2).
Голландия: Стекеленбург, Дюмфрис, де Фрай, Блинд (Аке, 64), Тимбер (Фелтман, 88), ван Анхолт (Вейндал, 64), де Рон, Вайналдум, Ф.де Йонг, Вегхорст (Л.де Йонг, 88), Депай (Мален, 90+1).
Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Ярмоленко, Зинченко, Малиновский, Сидорчук, Зубков (Марлос, 13. Шапаренко, 64), Яремчук.
Предупреждение: Сидорчук, 90+3.
Судьи: Брих. Борш, Лупп (все — Германия).
ВАР: Фриц. Дингерт (оба — Германия), Беттс, Аттуэлл (оба — Англия).
13 июня. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Веня Фуповский
постеснялись бы так писать после вчерашней дзюбы))))
14.06.2021
fifa_guru
Что ты несешь? С какими победителями я себя ассоциирую? Просто объективно даю оценку игры наших и сборной Украины и ничего более. Влажные фантазии оставь при себе, клоун
14.06.2021
ALXS GRS
Вот самое печальное что может случиться - это выход из группы дуболомов Черчесова ;)) На это хоть смотреть можно без скучи и мата ;))
14.06.2021
PaIasios
8 год слышу про вернут. Но яиц и воли как не было, так и нет. Потихоньку перемалываем ваших наци на Донбассе.
14.06.2021
super_bear
Потому что наши герои это весь героический народ ссср победивший коричневую чуму, а у них какие-то жалкие крысы типа бандеры и шухевича. Несопоставимые духовные величины. Наш дух несокрушить, их легко сокрушим
14.06.2021
Штрафбат
Никто из украинской сборной не заявлял, что они, мол, приехали ЧЕ выигрывать. Это вам приснилось, когда бояры перепили. Что до "навязать игру", то украинцы и не пытались (за исключением первых 15 минут) это сделать, играли в свой традиционный футбол на контратаках. С конца первого тайма до середины второго подустали и стало получаться плохо. Но затем и Нидерланды подустали, а у Ярмоленко прошел шикарный удар. Теоретически могло всё и вничью закончиться. Не совсем по игре, но могло вполне. Но затмение нашло на Бущана, который вначале не вынес мяч, а потом поздно среагировал на удар, и Зинченко в решающий момент вновь ошибся. В целом Украина выглядела достойно и игра получилась интересной.
14.06.2021
Бронзовый Солдат
...и в кавычках....как и весь фейк)
14.06.2021
МАО
не - пошел на (в)украину... пишется с маленькой, в остальных случаях пока с большой
14.06.2021
Василий Ветров
проукропский гадышниюк а не комментаторы
14.06.2021
Игорь Сергеев
Две. Северная и Южная Голландии.
14.06.2021
НЕБЫВАЛОВ НЕВЕСТЬ
голандам слава!
14.06.2021
МАО
Ну и хорошо. Этих ...ов только в Питере на четвертьфинале не хватало
14.06.2021
Василий Ветров
украина пишется всегда с маленькой буквы
14.06.2021
Александр Демьяненко
ты тут всю страну записал? прям всех? всех неадекватов?
14.06.2021
Eugene Berkovich
Территории они вернут. А вот мозгов у тебя, как не было, так и нет.
14.06.2021
Духовная Скрепа
Не бреши. Не ежедневно убивают, а через два дня на третий.
14.06.2021
Alexej003
Бельгия давала играть, там не было ничего сверхъестественного,
14.06.2021
gippo
Ожидал большего от украинцев. Перед матчем думал могут чпокнуть голландцев с их дырявой обороной. Теперь не факт,что смогут из группы выйти.
14.06.2021
PaIasios
Голландии респект! Хохлам позор!
14.06.2021
Berkut-7
Кстати голландцы тоже в нокдауне оказались после второго гола в их ворота, прям видно было что они охренели , чтов роде оин полностью доминируют ведут 2-0 и тут 2 момента и сразу 2 гола влетело , но смогли оправится и забить 3 й.
14.06.2021
МАО
Искренне рад. Поражением Украины насладился по полной.
14.06.2021
Александр Логинов
Если бы не воротчик счет мог до двухзначного дойти.
14.06.2021
Andrei Pchenitchnikov
Всё очень по-украински. При невероятной удаче нашли способ обосраться. Так же и страну свою просирают. Козаки, продолжайте в том же духе.
14.06.2021
Бронзовый Солдат
Голландских братьев с победой! Ну а украм - не расстраиватся! Главное ведь не победа, главное - футболка, где нарисованы территории,которые вам уже не принадлежат и принадлежать не будут уже никогда)
14.06.2021
PaIasios
Их сборная такая же позорная. Акстись. Без яиц, без игры и без территорий!
14.06.2021
wasp00000
Копать очередное море будите?
14.06.2021
John Doe
Полагаю, по жизни лузер как раз ты, коль будучи ничтожеством ассоциируешь себя с победителями, к которым отношения не имеешь. Ну да пусть тобой психолог занимается. А с родителями моими все в порядке. Они к этому относятся как к шоу.
14.06.2021
Romario_Z
При всём уважении, но соперники у нас были сильно разные. Впрочем, чудес от наших я всё равно не жду.
14.06.2021
Анатолий Гончаров
Да... печально, но не позорно.
14.06.2021
НЕБЫВАЛОВ НЕВЕСТЬ
рейтинг сборных посмотри,чудило на букву МЭ!
14.06.2021
super_bear
К тому же отсутствует стойкость духа. Постоянно валятся , чуть по щам получают
14.06.2021
Rastan
Ну, и? Например, нет и страны КИТАЙ, если так рассуждать.
14.06.2021
Dexterous
А , ну под&@&@@нуть то их можно немного. Но им за их сборную не стыдно, а нам за нашу - очень стыдно.
14.06.2021
Alexej003
Украина показала как нужно бороться. Они хотели, они забили два! Отыгрались с 0:2 это вызывает уважение и мысль тренерская была видна а это самое главное!! Про наших говорить не хочу, слов нет! Украине удачи! Нашим побыстрее избавиться от усатого комбайнёра!
14.06.2021
PaIasios
404 только оборонялась. В футбол играла только одна команда.
14.06.2021
fifa_guru
Фига у тебя родители терпилы. Столько лет верить в неудачников.. Те кто понимают в футболе знают что разница мячей может послужить хорошую службу для выхода в 1/8.
14.06.2021
Berkut-7
А ты молодец, красиво подметил) юридически то и нету таких стран уже)
14.06.2021
Дон_Румата
Хоссподи, а стервятников-то налетело! Смотрите, не передеритесь из-за моего трупа))).
14.06.2021
PaIasios
Это лучшие люди, которые дали по зубам оккупантам с 404. Другие умные люди вовремя свалили от дикой и нацистской страны.
14.06.2021
НЕБЫВАЛОВ НЕВЕСТЬ
в рейтинг сборных загляни,чудак,на букву МЭ!!!
14.06.2021
Rastan
Но в первом тайме, вратарь сделал несколько спасений,выглядел уверенным в себе.Хороший вратарь
14.06.2021
sdf_1
Это точно
14.06.2021
Александр Логинов
Коментатор хотел сказать "Голландия", но вспомнил, что это не толерантно. В итоге прозвучало "Гнидерланды".
14.06.2021
NF
Так и спасал он тоже немало...
14.06.2021
Динамов
А чего удивляться? В России всегда была плесень, которая любит есть помои. Сталин не дочистил страну, к сожалению.
14.06.2021
Denissimo
до чего дожили, позорище..
14.06.2021
PaIasios
Он прав. Во что играла эта сборная дикарей? 0:2, а они норовят третий не пропустить.
14.06.2021
NF
Судя по количеству лайков и дизлайков, которые часто пополам, стороны, насчёт матча и не только, зарубились по полной...
14.06.2021
Богдан Невмержицкий
сделал он две замены и они были похожи на замены Черчесова ) в двух заменах был один и тот же футболист ходящий пешком.
14.06.2021
igores
Голландия ? нет такой страны !! Нидерланды )) Голландия это только одна область
14.06.2021
Dexterous
Я болею за отличный футбол. Сегодня обе команды его показали. Хочется болеть за нашу сборную. Но они как протухшие яйца. Расстройство сплошное.
14.06.2021
Rastan
А голландцы, вполне возможно. одни из фаворитов этого ЧЕ.
14.06.2021
hottie
Да там если бы не воротчик Украины, то вполне могли бы и вничью катнуть. 2 гола из-за него пропустили. Но хотя бы Украина отыгралась с 0-2, не то, что наши инвалиды.
14.06.2021
Дон_Румата
Некем просто было. Слишком большая разница у Украины между теми, кто в поле и кто мог бы сделать результат, и резервистами. Глубина состава однако.
14.06.2021
Молнезар
да стоит отдать ему должное он несколько раз спас их от разгрома, наш шунька вообще ни разу не выручил
14.06.2021
Богдан Невмержицкий
ну я бы не назвал игру Украины выдающейся... моментов-то у них не было почти. Полтора момента - два гола.
14.06.2021
toha22
Ты че? Ярмола забил пока лучший гол чемпионата
14.06.2021
PaIasios
Пусть торчит. Лучше помойка гордоновская в ушах?
14.06.2021
НЕБЫВАЛОВ НЕВЕСТЬ
Как же хорошо смотреть футбол в Турции,где одни хохлы отдыхают,и одна семья из РОССИИ!Как они радовались победе бельгийцев,и как сегодня РАДОВАЛИСЬ МЫ!!!!СЛАВА НИДЕРЛАНДАМ,НИДЕРЛАНДАМ СЛАВА!!!!
14.06.2021
Romario_Z
У нас с футболом вечно всё не в норме. Хоть омолаживай, хоть охаживай)) Хохлов не люблю, но они объективно сильнее на поле.
14.06.2021
Gapa Piner
Кстати я карту что то не увидел
14.06.2021
PaIasios
А для всей России эталон это ополченцы, которые бьются и уничтожают карателей и нацистов на Донбассе. Два котла вечны!
14.06.2021
Berkut-7
НУ назови мне отрезок , когда украинская сборная смогла навязать игру голландцам? или ты считаешь что гол Ярмоленко это доминация на поле? или гол со стандарта?
14.06.2021
ladafan
молодая команда, не попавшая на последние турниры ЧЕ и ЧМ...звезды депай и вайналдум....а что мы считаем плевать
14.06.2021
Василий Ветров
Там ещё шикарная фразочка была от комментатора что лучше болеть за сборную Бельгии чем за Голландию
14.06.2021
super_bear
Где контуры Голландии на майках Голландии??? Мне кажется они достойны таких маек!!!
14.06.2021
fifa_guru
Бельгия топ 1 мира, но ни евро ни чм не выиграла. Оправдываться рейтингом такое себе
14.06.2021
Александр Логинов
Holland vs Hohland.
14.06.2021
Cracker
минус! для меня они эталон как они с агрессором оккупантом борются и террорами донбасса.
14.06.2021
Berkut-7
Ничего подобного, абсолютно 2 одинаковые команды как оказалось.
14.06.2021
Богдан Невмержицкий
без ван Дейка это не оборона... да.
14.06.2021
glavanon
вы точно ту же игру смотрели, что и все остальные?
14.06.2021
oleg nichita
Для меня спорт и любимые сборные вне политиканов всегда болел за Украину и Россию и очень хочется чтоб в России нашли нормального тренера и научили бы держаться тактики полного омоложения друзья из кишинёва
14.06.2021
super_bear
Смерть нидерландским врагам! Быстро начертить на майках контуры Голландии!!!
14.06.2021
Богдан Невмержицкий
ну мне кажется, была дана команда, не нагнетать раздор, а ноборот смягчать... поэтому топить за украинцев.
14.06.2021
PaIasios
Угу..и назвав между делом украину командой одного момента и одной игры...)
14.06.2021
Дон_Румата
Чуть-чуть было. Про форму. Но это совсем чуть-чуть, бог с ним.
14.06.2021
Espa?ol
М не надо смотреть кто на каком месте в рейтинге! Важно кто и как готов сейчас. Вот пролитии с финами тогда и рейтинг не успокоит.
14.06.2021
TotalSR
С победой, Нидерланды!!!
14.06.2021
Бура Шалаганов
Вы считаете, Голландия слабый соперник?
14.06.2021
Berkut-7
Я не понимаю одного, почему в украинской сборной игроки заявляют что они приехали чуть ли не выигрвать ЧЕ, как они собираются это делать есл они кроме автобуса ничего не показали? Они даже ни на минуту не пытались навязать свою игру голландцам, те просто их долбили весь матч.
14.06.2021
Богдан Невмержицкий
без Ван Дейка им ничего не светит. Более острое нападение сожрет защиту.
14.06.2021
sdf_1
Во, один идиот минус поставил. Жду других
14.06.2021
Gapa Piner
И очень приятно читать адекватные комментарии под этой новостью. Без какого либо пива за голы Оранжевых. Это :flag_ru:
14.06.2021
Rastan
Ну, не без этого.Но не было даже намёков на политику.
14.06.2021
Cracker
Великие УКРЫ! Нашли силу Воли сравнять счёт! Ничего, две победы они возьмут.
14.06.2021
ladafan
Героям нидерландов СЛАВА!!!
14.06.2021
Игорь
Не Украина молодцы , а это Голландия сейчас далеко не топ - команда , которая , к тому же , не отличается стабильностью . В отличии от Бельгии ( 1 место в рейтинге ) , голландцы всего 16-тые . Тем не менее , моментов у них было уйма , преимущество неоспоримое ! Вратарь выручал ! Украина забила - сумасшедший удар Ярмоленко и со стандарта ! На два гола они не наиграли ! Победа голландцев абсолютно заслужена !!!
14.06.2021
shpasic
смешно будет, когда у СЭ будет матч "Голландия - Македония".
14.06.2021
sdf_1
Меня удивляют хохлоболельщики из наших. Хохлы вас помоями поливают, в своих учебниках пишут, что русских надо уничтожить, издают фашистские законы по лишению русских на Украине всяких прав, ежедневно убивают людей на Донбассе, а вы за их сборную болеете. Вы идиоты?
14.06.2021
van der sar
Шикарная игра! Смотрелась от звонка до звонка!.. Ну и гол Ярмоленко просто конфетный.
14.06.2021
Espa?ol
хХватит раздувать щеки! Если сравнивать игру наших и украинцев - то небо и земля. Украинцы боролись, а мы сливали бездарно- без малейших шансов даже на ничью!
14.06.2021
TotalSR
Бельгия бы точно не расслабилась. Голлондия- сборная без обороны
14.06.2021
PaIasios
Поздравь Холланд с заслуженной победой!
14.06.2021
NF
Скоро узнаем...
14.06.2021
super_bear
Голландия при 2:0 немного расслабились, хороший урок будет. А так без шансов, позорно отбивались весь матч против давно уже не грозной сбороной Голландии. Где наши 300 бокалов пива???)))
14.06.2021
Berkut-7
Ярмоленко я бы сказал единственное светлое пятно, он на фоне остальных выделялся , ну и голешник конечно положил шедевральный.
14.06.2021
Romario_Z
Матч смотрелся очень динамично. Голландцы раздолбаи. Сами себе придумали интригу.
14.06.2021
PaIasios
А ты тем паче. 404 - задворки европейского футбола.
14.06.2021
Динамов
Кем кем? Предателями России! А кто в России продолжает вести бизнес с укропной территорией? Те же предатели. Для них нет ничего важнее бизнеса. Нелюди.
14.06.2021
ladafan
соперники разные, сравнения не уместны
14.06.2021
Молнезар
А я заметил во первых у Бельгии с реализацией лучше, во вторых они прессинг постоянно включали, а еще у них чуть ли не лучшая оборона в мире
14.06.2021
NF
По-настоящему это еще никто не проверил. Так что ждём...
14.06.2021
Дон_Румата
Но перлы у них таки были. Например, что Украина первый тайм отыграла без единой помарки. Или суперкамбэк (при этих словах мои домашние посмотрели на меня - я перевёл на русский).
14.06.2021
John Doe
Не думаю. Для моих родителей, который со времен ЧМ смотрят за сборной, наверное. Но для тех, кто хоть что-то понимает в футболе, едва ли.
14.06.2021
Andrei Pchenitchnikov
Всё очень по-украински. При невероятной удаче нашли способ обосраться.
14.06.2021
Акула
Несомненно это лучший матч на ЧЕ. По человечески Украину жаль. Сровнять счёт и пропустить третий. Украина оказала достойное сопротивление одной из лучших команд Европы. Нидерланды можно отнести к фаворитам на этом ЧЕ.
14.06.2021
ladafan
кому безвольность, а кому 2 гола привезенных и игроки не чета голландским...или ты этого не видел???
14.06.2021
Богдан Невмержицкий
Нидерланды сильны нападением, но не защитой. У Бельгии и защита и нападение топ.
14.06.2021
Berkut-7
Ну Ярмоленко безусловно исполнил маленький шедевр, но это не командный гол, а мастертсво конкретно Ярмоленко и второй гол со стандарта, а с игры даже и намека не было что украинцы могут забить.
14.06.2021
Dexterous
дурика то вот тут вы два. не захлебнитесь
14.06.2021
Rastan
Ярмоленко и Яремчук не разочаровали.
14.06.2021
wasp00000
Нидерланды и бельгия несопоставимы!
14.06.2021
PaIasios
Как вменяемые люди порадуемся победе Нидерландов над бандеровцаами.
14.06.2021
Saymon Tregart
Если бы наша сборная забила 2 гола бельгийцам, то сразу стали бы героями, даже пропустив штук 5
14.06.2021
Василий Ветров
Кем надо надо быть руководству первого канала, чтобы ставить на матч комментаторов болеющих за укропов
14.06.2021
Динамов
Отлично! Молодцы Голландцы, порадовали!:sunglasses: Хотя конечно сильных нападающих этой сборной очень не хватает - нет в Голландии сейчас мастеров уровня Бергкампа и Клюйверта, что конечно немного огорчает.
14.06.2021
glavanon
Отличная игра, прям радость смотреть. Украинцы проиграли, но выглядели молодцами
14.06.2021
NF
Никакой глобальной разницы. Разница между рядом сборных на первых 10-15-х местах рейтинга, во многом, условна. Это же не 40-е место...
14.06.2021
Бура Шалаганов
Причем тут это, кто-то бросил после 0-2 играть, а кто-то пытался изменить ход матча.
14.06.2021
PaIasios
Позорная страна свастики.
14.06.2021
андр
Украина гораздо сильней.У нас сборная завода.
14.06.2021
Богдан Невмержицкий
И те и другие играли так, как позволял соперник. Вначале второго тайма, сборная РФ тоже владела много мячом.
14.06.2021
Королев Александр
В финале ЛЧ его тоже обвиняли в пропущеном голе.
14.06.2021
samsam
Безвольность не зависит от класса соперников. Или ты этого не знаешь?
14.06.2021
fifa_guru
Бельгия играла без ДеБрюйне и пешком ходила
14.06.2021
mayorsgb
Я в курсе)) НО! Честно. Верите, что Россия и Украина выйдем в итоге друг на друга? Как говорится - фантастика в отделе напротив ))))))
14.06.2021
Dexterous
В одном моменте комментаторы даже сказали про то какое г.... сборная России и как приятно комментировать такую игру :-)
14.06.2021
Andrei Pchenitchnikov
То же, что и раньнше плюс два дурика-гола.
14.06.2021
Berkut-7
Он скорее много разговаривал со всеми во время матча, чем по игре на себя тянул одеяло.
14.06.2021
Ivan Ivanov
Хотел Вам ответить в той же форме, господин смалийчук, или как вас там, но нет: УКРАИНЦЫ молодцы. И их не поимели, чему я рад от всей души. Однако, было бы интересно посмотреть вас против Бельгии.
14.06.2021
Дон_Румата
Украина/Россия - Голландия/Бельгия: какие, казалось бы, похожие сборные, а какие разные матчи!
14.06.2021
Богдан Невмержицкий
ну они и играли с 16 командой, а сборная РФ с 1.
14.06.2021
mas7er
Украинцы бились, а наши пешеходы с усатым физруком тупо пешком по полю ходили
14.06.2021
sdf_1
Радует, что хохлы проиграли. Но печалит, что голландские растяпы позволили им забить 2 мяча
14.06.2021
Молнезар
Бельгия топ 1 мира, Нидерланды 16. Так что разница ощутима. Нам кстати еще в датчанами играть они 10
14.06.2021
super_bear
Особенно в финале как классно он сыграл! Пока далеко ему до того же Шевченко, работать и работать
14.06.2021
Oliver Kahn
Если глянуть на счёт, то можно подумать, что была борьба. Но по факту без шансов для Украины. Голландия чуть было сама не отдала победу, но вовремя прибавила и прихлопнула Украину. С победой, Нидерланды!
14.06.2021
PaIasios
Как была блеклой 404, так ею и осталась. Два шальных дурачка закатили при огромном преимуществе Голландии.
13.06.2021
ladafan
кто с лидером мирового футбола, а кто то с командой пропустившей 2 крупных последних турнира)))
13.06.2021
Богдан Невмержицкий
Вообще-то возможна. В плейофф никто никого разводить не будет.
13.06.2021
Gapa Piner
Главное отличие от вчера: Колени не трясутся и есть четкий план по выходу из обороны в атаку. Но соглашусь, сравнение немного некорректно - оранжевые давали зоны, Бельгия играла очень строго.
13.06.2021
fifa_guru
Зато разница мячей другая, может повлиять на посев третьих команд. Лучше Украину Шевы смотреть чем поленьев физрука
13.06.2021
Rastan
Очень хороший матч получился, и украинцы молодцы. Гол отЯрмоленко был просто великолепным. Вполне корректно провели репортаж наши комментаторы.
13.06.2021
Sparta
Украине уважуха!
13.06.2021
wasp00000
Ну чё, порадуемся зраде нациков - перемогщиков или, как вменяемые люди, похвалим их за хорошую игру?
13.06.2021
Dexterous
Зинченко тянул постоянно одеяло на себя. по факту - худший игрок матча
13.06.2021
Berkut-7
Ну не распиаренный, всё-таки его игра в ЛЧ была хороша, но сегодня он просто провалился по полной, да еще из под него и гол забили .
13.06.2021
Богдан Невмержицкий
ну все-таки Украина сыграла лучше, забила. Но.... когда Шевченко заменил бразильского пешехода обратной заменой, я подумла, что где-то я такое уже видел.
13.06.2021
хонявый73
Если честно, то удивил только воротчик. Но Сафонов у нас покласнее даже.
13.06.2021
NF
Речь о сравнениях, которые постоянно проводились между сборными. А что, Бельгия сильнее Голландии?..
13.06.2021
Бура Шалаганов
Проиграть можно по-разному, кто-то в борьбе, а кто-то безвольно.
13.06.2021
mas7er
Украинцы красавцы, бились до конца! Не то что наши импотенты.
13.06.2021
андр
Красивая игра.Украине надо чуть посмелей.Стали жаться и получили третий,конечно вратарь до этого начудил.
13.06.2021
PaIasios
Голландию с заслуженной победой! Была на голову сильней.
13.06.2021
mayorsgb
Ярмоленко, конечно, хорошо уложил мяч в паутинку. Красивый гол - не отнять. Но по игре впечатление, что голландцы играли на полурасслабоне. И в принципе почти сразу после 2:2 добавили и положили третий.
13.06.2021
super_bear
Зинченко распиаренный клоун.
13.06.2021
Богдан Невмержицкий
Они никого не умыли. Они играли за страну. Бились. В отличии от наших, с другой стороны и соперник у них был не Бельгия.
13.06.2021
Dexterous
Вот это матч! Шева сделал монстра из некогда блеклой сборной . Нашим до Украины далеко. Настоящее удовольствие от футбола! Браво оранжевым и желто-синим!!!
13.06.2021
Игорь Сергеев
Ну тут почитай с ничейки победу вырвали.
13.06.2021
Hollаnder-Michel
Пока это был самый интересный матч из всех. Хохлы молодцы - дали бой фаворитам. А какой голешник Ярмоленко забил! Но разница в классе всё-таки существенная. Потому что у Голландии есть свой Суринам, а у Украины нету. Впрочем, как и у Бельгии есть свой Конго...
13.06.2021
хонявый73
Достойная игра. Досмотрел до конца, в отличии от вчерашней игры в это же время.
13.06.2021
fifa_guru
Нидерланды играли на 100% и сильнее чем бельгийцы на 50% мощей
13.06.2021
D M
Интересная игра была … здесь хотя бы была интрига в конце …
13.06.2021
John Doe
Голландцы просто унизили украинцев. Натурально деклассировали. Колхозники какие-то с незалежной.
13.06.2021
Богдан Невмержицкий
ну, Нидерланды и не Бельгия...
13.06.2021
Сергей Перевозчиков
Шевченко замен почти не делал. А голландцы сделали все, и выглядели свежее. Получается, его такой результат устраивал.
13.06.2021
Berkut-7
Малиновский и Зинченко просто разочаровали, я от них ждал уверенной игры , что оин постараются навазять борьбу за центр , а их просто смели .
13.06.2021
John Doe
Могу сказать так. Если бы вместо Украины этот матч так же сыграла Россия, нашу сборную наши эксперты и критики с дерьмом смешали бы. Но теперь послушаем, конечно, о том, как то же самое, но не в нашем исполнении прекрасно.
13.06.2021
super_bear
Слава Голландии!
13.06.2021
Master Tver
Волевая, когда отыгрались
13.06.2021
mayorsgb
Это все умозрительные рассуждения. Кто сильнее -покажет только очная встреча. А она по известным причинам невозможна
13.06.2021
Молнезар
сравнил 1 сборную мира с 16
13.06.2021
Rus
пока что лучшая игра чемпионата..А хохлы молодцы по-любому..По крайней мере играли без дрожи в коленках..
13.06.2021
Igor Lvov
Жаль Украину, но язык не повернется их в чем то упрекнуть! Смотри космос и учись! :)
13.06.2021
fifa_guru
Молодцы украинцы. Не так позорно играли как наши лузеры
13.06.2021
Молнезар
Законамерная победа голландцев. Уйма созданных моментов. Понятно теперь почему они всего 16 в рейтинге фифа. При хорошем нападении их защита оставляет желать лучшего. И я не заметил чтоб они сильно включали прессинг в игре.
13.06.2021
NF
В соревновании львовских и донецких баров победили донецкие. А так украинцы сами себя, на ровном месте, лишили ничьей. Ну а про юродивых черчесовских пешеходов лучше действительно не вспоминать. Шевченко и Ко, пусть и неполностью, но умыли их. И, наконец-то, с пятой попытки, матч оказался непресный. Считай, с него открытие ЧЕ и произошло...
13.06.2021
Богдан Невмержицкий
расслабились конечно, думали, что все. Но шальная пуля от Ярмоленко и следом стандарт, вернули украинцев в игру.
13.06.2021
Berkut-7
Такое ощущение, что я посмотрел повтор матча Бельгия -Россия только тут украинцы смогли пару забить, а в целом абсолютно одинаковые команды, никакой позиционной таки , только организованный автобус и если предоставится шанс провести контратаку .
13.06.2021
amino
украинцы на голову сильнее россия, смотреть приятно было эту игру. А вчера просто мрак
13.06.2021
Богдан Невмержицкий
а в графе очки, такой же 0.
13.06.2021
mayorsgb
Голландцы на три головы сильнее украинцев, но решили устроить валидол после 2:0.
13.06.2021
Игорь Сергеев
Голландию с волевой Победой! Стабильности бы вам, цены бы не было.
13.06.2021
R_E_M
Поражение конечно ожидалось. Но насколько же достойней чем поражение сборной физрука вчера.
13.06.2021
Анжелика Петрова
Хорошая команда у славян
13.06.2021
allerc
Вратарь у Украины - лопух. 1-й и 3-й голы на его совести.
13.06.2021