Голландия вырвала победу в матче Евро-2020 с Украиной

Веня Фуповский постеснялись бы так писать после вчерашней дзюбы)))) 14.06.2021

fifa_guru Что ты несешь? С какими победителями я себя ассоциирую? Просто объективно даю оценку игры наших и сборной Украины и ничего более. Влажные фантазии оставь при себе, клоун 14.06.2021

ALXS GRS Вот самое печальное что может случиться - это выход из группы дуболомов Черчесова ;)) На это хоть смотреть можно без скучи и мата ;)) 14.06.2021

PaIasios 8 год слышу про вернут. Но яиц и воли как не было, так и нет. Потихоньку перемалываем ваших наци на Донбассе. 14.06.2021

super_bear Потому что наши герои это весь героический народ ссср победивший коричневую чуму, а у них какие-то жалкие крысы типа бандеры и шухевича. Несопоставимые духовные величины. Наш дух несокрушить, их легко сокрушим 14.06.2021

Штрафбат Никто из украинской сборной не заявлял, что они, мол, приехали ЧЕ выигрывать. Это вам приснилось, когда бояры перепили. Что до "навязать игру", то украинцы и не пытались (за исключением первых 15 минут) это сделать, играли в свой традиционный футбол на контратаках. С конца первого тайма до середины второго подустали и стало получаться плохо. Но затем и Нидерланды подустали, а у Ярмоленко прошел шикарный удар. Теоретически могло всё и вничью закончиться. Не совсем по игре, но могло вполне. Но затмение нашло на Бущана, который вначале не вынес мяч, а потом поздно среагировал на удар, и Зинченко в решающий момент вновь ошибся. В целом Украина выглядела достойно и игра получилась интересной. 14.06.2021

Бронзовый Солдат ...и в кавычках....как и весь фейк) 14.06.2021

МАО не - пошел на (в)украину... пишется с маленькой, в остальных случаях пока с большой 14.06.2021

Василий Ветров проукропский гадышниюк а не комментаторы 14.06.2021

Игорь Сергеев Две. Северная и Южная Голландии. 14.06.2021

НЕБЫВАЛОВ НЕВЕСТЬ голандам слава! 14.06.2021

МАО Ну и хорошо. Этих ...ов только в Питере на четвертьфинале не хватало 14.06.2021

Василий Ветров украина пишется всегда с маленькой буквы 14.06.2021

Александр Демьяненко ты тут всю страну записал? прям всех? всех неадекватов? 14.06.2021

Eugene Berkovich Территории они вернут. А вот мозгов у тебя, как не было, так и нет. 14.06.2021

Духовная Скрепа Не бреши. Не ежедневно убивают, а через два дня на третий. 14.06.2021

Alexej003 Бельгия давала играть, там не было ничего сверхъестественного, 14.06.2021

gippo Ожидал большего от украинцев. Перед матчем думал могут чпокнуть голландцев с их дырявой обороной. Теперь не факт,что смогут из группы выйти. 14.06.2021

PaIasios Голландии респект! Хохлам позор! 14.06.2021

Berkut-7 Кстати голландцы тоже в нокдауне оказались после второго гола в их ворота, прям видно было что они охренели , чтов роде оин полностью доминируют ведут 2-0 и тут 2 момента и сразу 2 гола влетело , но смогли оправится и забить 3 й. 14.06.2021

МАО Искренне рад. Поражением Украины насладился по полной. 14.06.2021

Александр Логинов Если бы не воротчик счет мог до двухзначного дойти. 14.06.2021

Andrei Pchenitchnikov Всё очень по-украински. При невероятной удаче нашли способ обосраться. Так же и страну свою просирают. Козаки, продолжайте в том же духе. 14.06.2021

Бронзовый Солдат Голландских братьев с победой! Ну а украм - не расстраиватся! Главное ведь не победа, главное - футболка, где нарисованы территории,которые вам уже не принадлежат и принадлежать не будут уже никогда) 14.06.2021

PaIasios Их сборная такая же позорная. Акстись. Без яиц, без игры и без территорий! 14.06.2021

wasp00000 Копать очередное море будите? 14.06.2021

John Doe Полагаю, по жизни лузер как раз ты, коль будучи ничтожеством ассоциируешь себя с победителями, к которым отношения не имеешь. Ну да пусть тобой психолог занимается. А с родителями моими все в порядке. Они к этому относятся как к шоу. 14.06.2021

Romario_Z При всём уважении, но соперники у нас были сильно разные. Впрочем, чудес от наших я всё равно не жду. 14.06.2021

Анатолий Гончаров Да... печально, но не позорно. 14.06.2021

НЕБЫВАЛОВ НЕВЕСТЬ рейтинг сборных посмотри,чудило на букву МЭ! 14.06.2021

super_bear К тому же отсутствует стойкость духа. Постоянно валятся , чуть по щам получают 14.06.2021

Rastan Ну, и? Например, нет и страны КИТАЙ, если так рассуждать. 14.06.2021

Dexterous А , ну под&@&@@нуть то их можно немного. Но им за их сборную не стыдно, а нам за нашу - очень стыдно. 14.06.2021

Alexej003 Украина показала как нужно бороться. Они хотели, они забили два! Отыгрались с 0:2 это вызывает уважение и мысль тренерская была видна а это самое главное!! Про наших говорить не хочу, слов нет! Украине удачи! Нашим побыстрее избавиться от усатого комбайнёра! 14.06.2021

PaIasios 404 только оборонялась. В футбол играла только одна команда. 14.06.2021

fifa_guru Фига у тебя родители терпилы. Столько лет верить в неудачников.. Те кто понимают в футболе знают что разница мячей может послужить хорошую службу для выхода в 1/8. 14.06.2021

Berkut-7 А ты молодец, красиво подметил) юридически то и нету таких стран уже) 14.06.2021

Дон_Румата Хоссподи, а стервятников-то налетело! Смотрите, не передеритесь из-за моего трупа))). 14.06.2021

PaIasios Это лучшие люди, которые дали по зубам оккупантам с 404. Другие умные люди вовремя свалили от дикой и нацистской страны. 14.06.2021

НЕБЫВАЛОВ НЕВЕСТЬ в рейтинг сборных загляни,чудак,на букву МЭ!!! 14.06.2021

Rastan Но в первом тайме, вратарь сделал несколько спасений,выглядел уверенным в себе.Хороший вратарь 14.06.2021

sdf_1 Это точно 14.06.2021

Александр Логинов Коментатор хотел сказать "Голландия", но вспомнил, что это не толерантно. В итоге прозвучало "Гнидерланды". 14.06.2021

NF Так и спасал он тоже немало... 14.06.2021

Динамов А чего удивляться? В России всегда была плесень, которая любит есть помои. Сталин не дочистил страну, к сожалению. 14.06.2021

Denissimo до чего дожили, позорище.. 14.06.2021

PaIasios Он прав. Во что играла эта сборная дикарей? 0:2, а они норовят третий не пропустить. 14.06.2021

NF Судя по количеству лайков и дизлайков, которые часто пополам, стороны, насчёт матча и не только, зарубились по полной... 14.06.2021

Богдан Невмержицкий сделал он две замены и они были похожи на замены Черчесова ) в двух заменах был один и тот же футболист ходящий пешком. 14.06.2021

igores Голландия ? нет такой страны !! Нидерланды )) Голландия это только одна область 14.06.2021

Dexterous Я болею за отличный футбол. Сегодня обе команды его показали. Хочется болеть за нашу сборную. Но они как протухшие яйца. Расстройство сплошное. 14.06.2021

Rastan А голландцы, вполне возможно. одни из фаворитов этого ЧЕ. 14.06.2021

hottie Да там если бы не воротчик Украины, то вполне могли бы и вничью катнуть. 2 гола из-за него пропустили. Но хотя бы Украина отыгралась с 0-2, не то, что наши инвалиды. 14.06.2021

Дон_Румата Некем просто было. Слишком большая разница у Украины между теми, кто в поле и кто мог бы сделать результат, и резервистами. Глубина состава однако. 14.06.2021

Молнезар да стоит отдать ему должное он несколько раз спас их от разгрома, наш шунька вообще ни разу не выручил 14.06.2021

Богдан Невмержицкий ну я бы не назвал игру Украины выдающейся... моментов-то у них не было почти. Полтора момента - два гола. 14.06.2021

toha22 Ты че? Ярмола забил пока лучший гол чемпионата 14.06.2021

PaIasios Пусть торчит. Лучше помойка гордоновская в ушах? 14.06.2021

НЕБЫВАЛОВ НЕВЕСТЬ Как же хорошо смотреть футбол в Турции,где одни хохлы отдыхают,и одна семья из РОССИИ!Как они радовались победе бельгийцев,и как сегодня РАДОВАЛИСЬ МЫ!!!!СЛАВА НИДЕРЛАНДАМ,НИДЕРЛАНДАМ СЛАВА!!!! 14.06.2021

Romario_Z У нас с футболом вечно всё не в норме. Хоть омолаживай, хоть охаживай)) Хохлов не люблю, но они объективно сильнее на поле. 14.06.2021

Gapa Piner Кстати я карту что то не увидел 14.06.2021

PaIasios А для всей России эталон это ополченцы, которые бьются и уничтожают карателей и нацистов на Донбассе. Два котла вечны! 14.06.2021

Berkut-7 НУ назови мне отрезок , когда украинская сборная смогла навязать игру голландцам? или ты считаешь что гол Ярмоленко это доминация на поле? или гол со стандарта? 14.06.2021

ladafan молодая команда, не попавшая на последние турниры ЧЕ и ЧМ...звезды депай и вайналдум....а что мы считаем плевать 14.06.2021

Василий Ветров Там ещё шикарная фразочка была от комментатора что лучше болеть за сборную Бельгии чем за Голландию 14.06.2021

super_bear Где контуры Голландии на майках Голландии??? Мне кажется они достойны таких маек!!! 14.06.2021

fifa_guru Бельгия топ 1 мира, но ни евро ни чм не выиграла. Оправдываться рейтингом такое себе 14.06.2021

Александр Логинов Holland vs Hohland. 14.06.2021

Cracker минус! для меня они эталон как они с агрессором оккупантом борются и террорами донбасса. 14.06.2021

Berkut-7 Ничего подобного, абсолютно 2 одинаковые команды как оказалось. 14.06.2021

Богдан Невмержицкий без ван Дейка это не оборона... да. 14.06.2021

glavanon вы точно ту же игру смотрели, что и все остальные? 14.06.2021

oleg nichita Для меня спорт и любимые сборные вне политиканов всегда болел за Украину и Россию и очень хочется чтоб в России нашли нормального тренера и научили бы держаться тактики полного омоложения друзья из кишинёва 14.06.2021

super_bear Смерть нидерландским врагам! Быстро начертить на майках контуры Голландии!!! 14.06.2021

Богдан Невмержицкий ну мне кажется, была дана команда, не нагнетать раздор, а ноборот смягчать... поэтому топить за украинцев. 14.06.2021

PaIasios Угу..и назвав между делом украину командой одного момента и одной игры...) 14.06.2021

Дон_Румата Чуть-чуть было. Про форму. Но это совсем чуть-чуть, бог с ним. 14.06.2021

Espa?ol М не надо смотреть кто на каком месте в рейтинге! Важно кто и как готов сейчас. Вот пролитии с финами тогда и рейтинг не успокоит. 14.06.2021

TotalSR С победой, Нидерланды!!! 14.06.2021

Бура Шалаганов Вы считаете, Голландия слабый соперник? 14.06.2021

Berkut-7 Я не понимаю одного, почему в украинской сборной игроки заявляют что они приехали чуть ли не выигрвать ЧЕ, как они собираются это делать есл они кроме автобуса ничего не показали? Они даже ни на минуту не пытались навязать свою игру голландцам, те просто их долбили весь матч. 14.06.2021

Богдан Невмержицкий без Ван Дейка им ничего не светит. Более острое нападение сожрет защиту. 14.06.2021

sdf_1 Во, один идиот минус поставил. Жду других 14.06.2021

Gapa Piner И очень приятно читать адекватные комментарии под этой новостью. Без какого либо пива за голы Оранжевых. Это :flag_ru: 14.06.2021

Rastan Ну, не без этого.Но не было даже намёков на политику. 14.06.2021

Cracker Великие УКРЫ! Нашли силу Воли сравнять счёт! Ничего, две победы они возьмут. 14.06.2021

ladafan Героям нидерландов СЛАВА!!! 14.06.2021

Игорь Не Украина молодцы , а это Голландия сейчас далеко не топ - команда , которая , к тому же , не отличается стабильностью . В отличии от Бельгии ( 1 место в рейтинге ) , голландцы всего 16-тые . Тем не менее , моментов у них было уйма , преимущество неоспоримое ! Вратарь выручал ! Украина забила - сумасшедший удар Ярмоленко и со стандарта ! На два гола они не наиграли ! Победа голландцев абсолютно заслужена !!! 14.06.2021

shpasic смешно будет, когда у СЭ будет матч "Голландия - Македония". 14.06.2021

sdf_1 Меня удивляют хохлоболельщики из наших. Хохлы вас помоями поливают, в своих учебниках пишут, что русских надо уничтожить, издают фашистские законы по лишению русских на Украине всяких прав, ежедневно убивают людей на Донбассе, а вы за их сборную болеете. Вы идиоты? 14.06.2021

van der sar Шикарная игра! Смотрелась от звонка до звонка!.. Ну и гол Ярмоленко просто конфетный. 14.06.2021

Espa?ol хХватит раздувать щеки! Если сравнивать игру наших и украинцев - то небо и земля. Украинцы боролись, а мы сливали бездарно- без малейших шансов даже на ничью! 14.06.2021

TotalSR Бельгия бы точно не расслабилась. Голлондия- сборная без обороны 14.06.2021

PaIasios Поздравь Холланд с заслуженной победой! 14.06.2021

NF Скоро узнаем... 14.06.2021

super_bear Голландия при 2:0 немного расслабились, хороший урок будет. А так без шансов, позорно отбивались весь матч против давно уже не грозной сбороной Голландии. Где наши 300 бокалов пива???))) 14.06.2021

Berkut-7 Ярмоленко я бы сказал единственное светлое пятно, он на фоне остальных выделялся , ну и голешник конечно положил шедевральный. 14.06.2021

Romario_Z Матч смотрелся очень динамично. Голландцы раздолбаи. Сами себе придумали интригу. 14.06.2021

PaIasios А ты тем паче. 404 - задворки европейского футбола. 14.06.2021

Динамов Кем кем? Предателями России! А кто в России продолжает вести бизнес с укропной территорией? Те же предатели. Для них нет ничего важнее бизнеса. Нелюди. 14.06.2021

ladafan соперники разные, сравнения не уместны 14.06.2021

Молнезар А я заметил во первых у Бельгии с реализацией лучше, во вторых они прессинг постоянно включали, а еще у них чуть ли не лучшая оборона в мире 14.06.2021

NF По-настоящему это еще никто не проверил. Так что ждём... 14.06.2021

Дон_Румата Но перлы у них таки были. Например, что Украина первый тайм отыграла без единой помарки. Или суперкамбэк (при этих словах мои домашние посмотрели на меня - я перевёл на русский). 14.06.2021

John Doe Не думаю. Для моих родителей, который со времен ЧМ смотрят за сборной, наверное. Но для тех, кто хоть что-то понимает в футболе, едва ли. 14.06.2021

Andrei Pchenitchnikov Всё очень по-украински. При невероятной удаче нашли способ обосраться. 14.06.2021

Акула Несомненно это лучший матч на ЧЕ. По человечески Украину жаль. Сровнять счёт и пропустить третий. Украина оказала достойное сопротивление одной из лучших команд Европы. Нидерланды можно отнести к фаворитам на этом ЧЕ. 14.06.2021

ladafan кому безвольность, а кому 2 гола привезенных и игроки не чета голландским...или ты этого не видел??? 14.06.2021

Богдан Невмержицкий Нидерланды сильны нападением, но не защитой. У Бельгии и защита и нападение топ. 14.06.2021

Berkut-7 Ну Ярмоленко безусловно исполнил маленький шедевр, но это не командный гол, а мастертсво конкретно Ярмоленко и второй гол со стандарта, а с игры даже и намека не было что украинцы могут забить. 14.06.2021

Dexterous дурика то вот тут вы два. не захлебнитесь 14.06.2021

Rastan Ярмоленко и Яремчук не разочаровали. 14.06.2021

wasp00000 Нидерланды и бельгия несопоставимы! 14.06.2021

PaIasios Как вменяемые люди порадуемся победе Нидерландов над бандеровцаами. 14.06.2021

Saymon Tregart Если бы наша сборная забила 2 гола бельгийцам, то сразу стали бы героями, даже пропустив штук 5 14.06.2021

Василий Ветров Кем надо надо быть руководству первого канала, чтобы ставить на матч комментаторов болеющих за укропов 14.06.2021

Динамов Отлично! Молодцы Голландцы, порадовали!:sunglasses: Хотя конечно сильных нападающих этой сборной очень не хватает - нет в Голландии сейчас мастеров уровня Бергкампа и Клюйверта, что конечно немного огорчает. 14.06.2021

glavanon Отличная игра, прям радость смотреть. Украинцы проиграли, но выглядели молодцами 14.06.2021

NF Никакой глобальной разницы. Разница между рядом сборных на первых 10-15-х местах рейтинга, во многом, условна. Это же не 40-е место... 14.06.2021

Бура Шалаганов Причем тут это, кто-то бросил после 0-2 играть, а кто-то пытался изменить ход матча. 14.06.2021

PaIasios Позорная страна свастики. 14.06.2021

андр Украина гораздо сильней.У нас сборная завода. 14.06.2021

Богдан Невмержицкий И те и другие играли так, как позволял соперник. Вначале второго тайма, сборная РФ тоже владела много мячом. 14.06.2021

Королев Александр В финале ЛЧ его тоже обвиняли в пропущеном голе. 14.06.2021

samsam Безвольность не зависит от класса соперников. Или ты этого не знаешь? 14.06.2021

fifa_guru Бельгия играла без ДеБрюйне и пешком ходила 14.06.2021

mayorsgb Я в курсе)) НО! Честно. Верите, что Россия и Украина выйдем в итоге друг на друга? Как говорится - фантастика в отделе напротив )))))) 14.06.2021

Dexterous В одном моменте комментаторы даже сказали про то какое г.... сборная России и как приятно комментировать такую игру :-) 14.06.2021

Andrei Pchenitchnikov То же, что и раньнше плюс два дурика-гола. 14.06.2021

Berkut-7 Он скорее много разговаривал со всеми во время матча, чем по игре на себя тянул одеяло. 14.06.2021

Ivan Ivanov Хотел Вам ответить в той же форме, господин смалийчук, или как вас там, но нет: УКРАИНЦЫ молодцы. И их не поимели, чему я рад от всей души. Однако, было бы интересно посмотреть вас против Бельгии. 14.06.2021

Дон_Румата Украина/Россия - Голландия/Бельгия: какие, казалось бы, похожие сборные, а какие разные матчи! 14.06.2021

Богдан Невмержицкий ну они и играли с 16 командой, а сборная РФ с 1. 14.06.2021

mas7er Украинцы бились, а наши пешеходы с усатым физруком тупо пешком по полю ходили 14.06.2021

sdf_1 Радует, что хохлы проиграли. Но печалит, что голландские растяпы позволили им забить 2 мяча 14.06.2021

Молнезар Бельгия топ 1 мира, Нидерланды 16. Так что разница ощутима. Нам кстати еще в датчанами играть они 10 14.06.2021

super_bear Особенно в финале как классно он сыграл! Пока далеко ему до того же Шевченко, работать и работать 14.06.2021

Oliver Kahn Если глянуть на счёт, то можно подумать, что была борьба. Но по факту без шансов для Украины. Голландия чуть было сама не отдала победу, но вовремя прибавила и прихлопнула Украину. С победой, Нидерланды! 14.06.2021

PaIasios Как была блеклой 404, так ею и осталась. Два шальных дурачка закатили при огромном преимуществе Голландии. 13.06.2021

ladafan кто с лидером мирового футбола, а кто то с командой пропустившей 2 крупных последних турнира))) 13.06.2021

Богдан Невмержицкий Вообще-то возможна. В плейофф никто никого разводить не будет. 13.06.2021

Gapa Piner Главное отличие от вчера: Колени не трясутся и есть четкий план по выходу из обороны в атаку. Но соглашусь, сравнение немного некорректно - оранжевые давали зоны, Бельгия играла очень строго. 13.06.2021

fifa_guru Зато разница мячей другая, может повлиять на посев третьих команд. Лучше Украину Шевы смотреть чем поленьев физрука 13.06.2021

Rastan Очень хороший матч получился, и украинцы молодцы. Гол отЯрмоленко был просто великолепным. Вполне корректно провели репортаж наши комментаторы. 13.06.2021

Sparta Украине уважуха! 13.06.2021

wasp00000 Ну чё, порадуемся зраде нациков - перемогщиков или, как вменяемые люди, похвалим их за хорошую игру? 13.06.2021

Dexterous Зинченко тянул постоянно одеяло на себя. по факту - худший игрок матча 13.06.2021

Berkut-7 Ну не распиаренный, всё-таки его игра в ЛЧ была хороша, но сегодня он просто провалился по полной, да еще из под него и гол забили . 13.06.2021

Богдан Невмержицкий ну все-таки Украина сыграла лучше, забила. Но.... когда Шевченко заменил бразильского пешехода обратной заменой, я подумла, что где-то я такое уже видел. 13.06.2021

хонявый73 Если честно, то удивил только воротчик. Но Сафонов у нас покласнее даже. 13.06.2021

NF Речь о сравнениях, которые постоянно проводились между сборными. А что, Бельгия сильнее Голландии?.. 13.06.2021

Бура Шалаганов Проиграть можно по-разному, кто-то в борьбе, а кто-то безвольно. 13.06.2021

mas7er Украинцы красавцы, бились до конца! Не то что наши импотенты. 13.06.2021

андр Красивая игра.Украине надо чуть посмелей.Стали жаться и получили третий,конечно вратарь до этого начудил. 13.06.2021

PaIasios Голландию с заслуженной победой! Была на голову сильней. 13.06.2021

mayorsgb Ярмоленко, конечно, хорошо уложил мяч в паутинку. Красивый гол - не отнять. Но по игре впечатление, что голландцы играли на полурасслабоне. И в принципе почти сразу после 2:2 добавили и положили третий. 13.06.2021

super_bear Зинченко распиаренный клоун. 13.06.2021

Богдан Невмержицкий Они никого не умыли. Они играли за страну. Бились. В отличии от наших, с другой стороны и соперник у них был не Бельгия. 13.06.2021

Dexterous Вот это матч! Шева сделал монстра из некогда блеклой сборной . Нашим до Украины далеко. Настоящее удовольствие от футбола! Браво оранжевым и желто-синим!!! 13.06.2021

Игорь Сергеев Ну тут почитай с ничейки победу вырвали. 13.06.2021

Hollаnder-Michel Пока это был самый интересный матч из всех. Хохлы молодцы - дали бой фаворитам. А какой голешник Ярмоленко забил! Но разница в классе всё-таки существенная. Потому что у Голландии есть свой Суринам, а у Украины нету. Впрочем, как и у Бельгии есть свой Конго... 13.06.2021

хонявый73 Достойная игра. Досмотрел до конца, в отличии от вчерашней игры в это же время. 13.06.2021

fifa_guru Нидерланды играли на 100% и сильнее чем бельгийцы на 50% мощей 13.06.2021

D M Интересная игра была … здесь хотя бы была интрига в конце … 13.06.2021

John Doe Голландцы просто унизили украинцев. Натурально деклассировали. Колхозники какие-то с незалежной. 13.06.2021

Богдан Невмержицкий ну, Нидерланды и не Бельгия... 13.06.2021

Сергей Перевозчиков Шевченко замен почти не делал. А голландцы сделали все, и выглядели свежее. Получается, его такой результат устраивал. 13.06.2021

Berkut-7 Малиновский и Зинченко просто разочаровали, я от них ждал уверенной игры , что оин постараются навазять борьбу за центр , а их просто смели . 13.06.2021

John Doe Могу сказать так. Если бы вместо Украины этот матч так же сыграла Россия, нашу сборную наши эксперты и критики с дерьмом смешали бы. Но теперь послушаем, конечно, о том, как то же самое, но не в нашем исполнении прекрасно. 13.06.2021

super_bear Слава Голландии! 13.06.2021

Master Tver Волевая, когда отыгрались 13.06.2021

mayorsgb Это все умозрительные рассуждения. Кто сильнее -покажет только очная встреча. А она по известным причинам невозможна 13.06.2021

Молнезар сравнил 1 сборную мира с 16 13.06.2021

Rus пока что лучшая игра чемпионата..А хохлы молодцы по-любому..По крайней мере играли без дрожи в коленках.. 13.06.2021

Igor Lvov Жаль Украину, но язык не повернется их в чем то упрекнуть! Смотри космос и учись! :) 13.06.2021

fifa_guru Молодцы украинцы. Не так позорно играли как наши лузеры 13.06.2021

Молнезар Законамерная победа голландцев. Уйма созданных моментов. Понятно теперь почему они всего 16 в рейтинге фифа. При хорошем нападении их защита оставляет желать лучшего. И я не заметил чтоб они сильно включали прессинг в игре. 13.06.2021

NF В соревновании львовских и донецких баров победили донецкие. А так украинцы сами себя, на ровном месте, лишили ничьей. Ну а про юродивых черчесовских пешеходов лучше действительно не вспоминать. Шевченко и Ко, пусть и неполностью, но умыли их. И, наконец-то, с пятой попытки, матч оказался непресный. Считай, с него открытие ЧЕ и произошло... 13.06.2021

Богдан Невмержицкий расслабились конечно, думали, что все. Но шальная пуля от Ярмоленко и следом стандарт, вернули украинцев в игру. 13.06.2021

Berkut-7 Такое ощущение, что я посмотрел повтор матча Бельгия -Россия только тут украинцы смогли пару забить, а в целом абсолютно одинаковые команды, никакой позиционной таки , только организованный автобус и если предоставится шанс провести контратаку . 13.06.2021

amino украинцы на голову сильнее россия, смотреть приятно было эту игру. А вчера просто мрак 13.06.2021

Богдан Невмержицкий а в графе очки, такой же 0. 13.06.2021

mayorsgb Голландцы на три головы сильнее украинцев, но решили устроить валидол после 2:0. 13.06.2021

Игорь Сергеев Голландию с волевой Победой! Стабильности бы вам, цены бы не было. 13.06.2021

R_E_M Поражение конечно ожидалось. Но насколько же достойней чем поражение сборной физрука вчера. 13.06.2021

Анжелика Петрова Хорошая команда у славян 13.06.2021