Голландия — Чехия: де Лигт удален правильно, в чем ошибка Карасева?
На 52-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 Голландия — Чехия арбитр Сергей Карасев допустил ошибку, сразу не показав красную карточку Маттайсу де Лигту. Защитник в единоборстве с Патриком Шиком сыграл рукой в мяч, не позволив сопернику убежать один на один с вратарем. Голландец лишил нападающего явной возможности забить гол.
Именно об этом Карасеву сказал видеоарбитр Стюарт Аттуэлл. Англичанин предложил Сергею подойти к монитору и посмотреть видеозапись. После этого российский судья удалил де Лигта, которому он сначала вынес только предупреждение.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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