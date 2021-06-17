Нидерланды обыграли Австрию и вышла в плей-офф Евро-2020

В матче второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Нидерландов победила команду Австрии (2:0).

На 11-й минуте счет в матче с пенальти, назначенном за фол на Дензеле Дюмфрисе, открыл Мемфис Депай. Сам Дюмфрис забил на 67-й минуте после паса Дониэлла Малена, который вывел его на пустые ворота.

Голландцы набрали шесть очков и лидируют в группе С. Команда уже обеспечила себе место в плей-офф. У австрийцев три очка и третье место. Столько же у Украины, которая идет второй. На последнем месте сборная Македонии — ноль очков.

В третьем туре 21 июня Австрия сыграет с Украиной, а Голландия — с Македонией.

Евро-2020

Группа С

2-й тур

Нидерланды — Австрия — 2:0 (1:0)

Голы: Депай, 11 — с пенальти (1:0). Дюмфрис, 67 (2:0).

Нидерланды: Стекеленбург, Блинд (Аке, 64), ван Анхолт (Вайндал, 65), де Фрай, де Лигт, Дюмфрис, Вайналдум, де Рон (Гравенберх, 74), Ф.де Йонг, Депай (Л.де Йонг, 82), Вегхорст (Мален, 64).

Австрия: Бахманн, Драгович (Линхарт, 84), Ульмер, Алаба, Хинтереггер, Лайнер, Забитцер, Лаймер (Гриллич, 61), К.Шлагер (Онисиво, 84), Баумгартнер (Лазаро, 70), Грегорич (Калайджич, 62).

Предупреждения: Алаба, 10. де Рон, 14. Бахманн, 67.

Судьи: Гринфельд. Хассан, Яркони (все — Израиль).

ВАР: Гиль (Польша). Валери (Италия), Беттс, Аттуэлл (оба — Англия).

17 июня. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена». 15243 зрителя.