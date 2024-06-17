Голкипер сборной Украины Лунин извинился после разгромного поражения от Румынии

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал поражение от Румынии (0:3) в первом туре группового турнира Евро-2024.

«Я хочу извиниться перед командой, перед всеми. Еще ничего не кончилось. У нас нет выбора, нужно быстро восстанавливаться, переключаться на следующий матч, делать всё возможное и невозможное, чтобы пройти дальше», — приводит слова Лунина КП со ссылкой на ua.tribuna.com.

Сборная Румынии (3 очка) возглавила группу E. Украина (0) опустилась на последнее место в квартете.

В следующем матче Украина 21 июня сыграет со Словакией, а Румыния на день позже встретится с Бельгией.

«Большое спасибо Лунину, мы унизили Украину!» Экс-защитник «Зенита» Кирицэ — о победе Румынии