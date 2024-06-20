Голкипер сборной Шотландии Ганн доволен матчем против Швейцарии

Голкипер сборной Шотландии Ангус Ганн подвел итоги матча 2-го тура группового турнира Евро-2024 против сборной Швейцарии (1:1).

«В этой встрече все было в десять раз лучше, чем в игре с немцами. Интенсивность, прессинг, агрессия на поле, перехваты. Мы были настроены с самого начала игры, и этот настрой сохранялся весь матч», — цитирует Ганна BBC Sport.

В следующем матче шотландцы сыграют с командой Венгрии. Встреча состоится 23 июня.