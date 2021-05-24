Голкипер сборной Англии перенесет операцию в преддверии старта Евро-2020

Вратарь «Бернли» и сборной Англии Ник Поуп нуждается в операции по поводу проблемы с коленом. Не исключено, что голкипер пропустит предстоящий чемпионат Европы.

«К сожалению, Нику понадобится небольшая операция на колене на этой неделе. Это не идеально для него или нас и, возможно, для сборной Англии», — сказал главный тренер «Бернли» Шон Дайч Sky Sports.

Поуп в завершившемся сезоне АПЛ провел 11 матчей на ноль, имея средний показатель отраженных ударов 75,33 процента.