Голкипер Румынии Ницэ пнул кроссовку фаната перед голом Нидерландов

Вратарь сборной Румынии Флориан Ницэ в матче с Нидерландами (0:3) отвлекся на кроссовку за несколько секунд до третьего гола соперника.

Футболист пнул кроссовок, который находился в его штрафной, а спустя несколько секунд Дониэлл Мален забил гол в его ворота

Обувь оказались на газоне после того, как на поле ранее выбежал фанат. Стюарды увели нарушителя, а кроссовки остались.