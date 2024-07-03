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Сегодня, 14:06

Голкипер Румынии Ницэ пнул кроссовку фаната перед голом Нидерландов

Виктория Кравченко
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Вратарь сборной Румынии Флориан Ницэ в матче с Нидерландами (0:3) отвлекся на кроссовку за несколько секунд до третьего гола соперника.

Футболист пнул кроссовок, который находился в его штрафной, а спустя несколько секунд Дониэлл Мален забил гол в его ворота

Обувь оказались на газоне после того, как на поле ранее выбежал фанат. Стюарды увели нарушителя, а кроссовки остались.

В 1/4 финала Турция сыграет со сборной Нидерландов. Матч пройдет 6 июля в Берлине и начнется в 22.00 по московскому времени.

Евро-2024
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