Голкипер Румынии Ницэ пнул кроссовку фаната перед голом Нидерландов
Вратарь сборной Румынии Флориан Ницэ в матче с Нидерландами (0:3) отвлекся на кроссовку за несколько секунд до третьего гола соперника.
Футболист пнул кроссовок, который находился в его штрафной, а спустя несколько секунд Дониэлл Мален забил гол в его ворота
Обувь оказались на газоне после того, как на поле ранее выбежал фанат. Стюарды увели нарушителя, а кроссовки остались.
В 1/4 финала Турция сыграет со сборной Нидерландов. Матч пройдет 6 июля в Берлине и начнется в 22.00 по московскому времени.
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