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Гол Кварацхелии в ворота Португалии стал пятым самым быстрым в истории Евро

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Форварду сборной Грузии Хвиче Кварацхелии понадобилась 91 секунда, чтобы забить гол в ворота Португалии на Евро-2024.

Это пятый результат в истории чемпионатов Европы и третий на нынешнем Евро. Быстрее звезды «Наполи» на немецких полях отличались только албанец Недим Байрами и бельгиец Юри Тилеманс.

Также в исторические топ-5 входят расставшийся с рекордом россиянин Дмитрий Кириченко и швед Эмиль Форсберг.

Самые быстрые голы в истории чемпионатов Европы

Дата

Игрок

Команда

Стадия

Матч

Время

15.06.2024

Недим Байрами

Албания

Гр.турнир

Италия — 1:2

0.23

20.06.2004

Дмитрий Кириченко

Россия

Гр.турнир

Греция — 2:1

1.07

22.06.2024

Юри Тилеманс

Бельгия

Гр.турнир

Румыния — 2:0

1.14

23.06.2021

Эмиль Форсберг

Швеция

Гр.турнир

Польша — 3:2

1.22

26.06.2024

Хвича Кварацхелия

Грузия

Гр.турнир

Португалия — 2:0

1.31

17.06.2021

Юссуф Поульсен

Дания

Гр.турнир

Бельгия — 1:2

1.39

30.06.2016

Роберт Левандовски

Польша

1/8 финала

Португалия — 1:1 (пен. — 3:5)

1.40

11.07.2021

Люк Шоу

Англия

Финал

Италия — 1:1 (пен. — 2:3)

1.57

26.06.2016

Робби Брэди

Ирландия

1/8 финала

Франция — 1:2

2.00

18.06.1988

Сергей Алейников

СССР

Гр.турнир

Англия — 3:1

2.07
Хвича Кварацхелия
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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