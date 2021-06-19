Гол Гризманна следовало отменить — у Венгрии отняли победу?
На 66-й минута матча 2-го тура чемпионата Европы-2020 Венгрия — Франция (1:1) арбитр Майкл Оливер принял спорное решение, засчитав гол Антуана Гризманна, пас которому отдал Кильян Мбаппе.
Секундами раньше произошел контакт мяча с плечом нападающего французов, который затем сделал голевую передачу. Вопрос в том, какой частью плеча сыграл Мбаппе, обрабатывая мяч, — разрешенной или нет. Видеоарбитр Кристофер Кавана не вмешался в действия коллеги, взятие ворот осталось в силе, чемпионы мира сравняли счет.
Франция после двух игр занимает первое место в турнирной таблице группы F, набрав 4 очка.
Гризманн сравнялся с Ширером по количеству голов на Евро, впереди — Платини и Роналду
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