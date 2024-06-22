Глушаков: «Евро без России не интересен русским людям, но все равно смотрят»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился мнением о проходящем в Германии чемпионате Европы по футболу.

«Честно говоря, особо Евро не смотрю, потому что не всегда есть время. В основном наблюдаю за вечерними матчами. С одной стороны, у Евро много болельщиков, а с другой — чемпионат Европы без России не интересен русским людям. Но все равно же смотрят. Есть симпатия к сборной Сербии, но не прям за нее болею. Вообще, никакую команду не поддерживаю. А сербы — братский народ. Наши страны дружат», — цитирует Глушакова Sport24.

Чемпионат Европы-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года по решению ФИФА.