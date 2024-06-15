Глушаков: «Сборная, за которую я бы болел, не сыграет на Евро»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что на чемпионате Европы-2024 нет сборной, за которую он бы болел.

«За какую сборную буду болеть на Евро-2024? Не назову, ее нет. Та сборная, за которую я бы болел, не сыграет на Евро. Это Россия. Просто буду смотреть турнир, надеюсь, получу удовольствие от футбола. Хочется посмотреть, как сборные поменялись, потому что давно их не видел», — приводит «РБ Спорт» слова Глушакова.

Чемпионат Европы по футболу проходит в 10-ти городах Германии с 14 июня по 14 июля.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.