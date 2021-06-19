Глик надеется минимум на ничью в матче с Испанией

Защитник сборной Польши Камиль Глик перед матчем Испании на Евро-2020 отметил, что нужно набирать минимум очко.

«Понимаем, что плохо сыграли против Словакии, но не надо быть футбольным аналитиком, чтобы сделать такие выводы. Однако в нас живет воля биться до последнего. Победа Швеции над Словакией означает, что нам надо брать здесь хотя бы очко.

А чей стиль нам подходит? Испанский — нет. Скандинавский — нет, балканский — нет. Если без шуток, то мы тут не фавориты, но мало кто фаворит в матчах с Испанией. Надо здорово провести весь матч — с первой минуты до 100-й. Если хоть один из нас сыграет на 95 процентов, этого будет мало", — цитирует пресс-служба УЕФА Глика.

Матч Испания — Польша состоится сегодня, 19 июня, на стадионе «Эстадио де-ла-Картуха» в Севильи. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.