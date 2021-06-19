Глик надеется минимум на ничью в матче с Испанией
Защитник сборной Польши Камиль Глик перед матчем Испании на Евро-2020 отметил, что нужно набирать минимум очко.
«Понимаем, что плохо сыграли против Словакии, но не надо быть футбольным аналитиком, чтобы сделать такие выводы. Однако в нас живет воля биться до последнего. Победа Швеции над Словакией означает, что нам надо брать здесь хотя бы очко.
А чей стиль нам подходит? Испанский — нет. Скандинавский — нет, балканский — нет. Если без шуток, то мы тут не фавориты, но мало кто фаворит в матчах с Испанией. Надо здорово провести весь матч — с первой минуты до 100-й. Если хоть один из нас сыграет на 95 процентов, этого будет мало", — цитирует пресс-служба УЕФА Глика.
Матч Испания — Польша состоится сегодня, 19 июня, на стадионе «Эстадио де-ла-Картуха» в Севильи. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024463--spain-vs-poland/
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю