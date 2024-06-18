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Бейл: «У сборной Нидерландов хорошие шансы, чтобы победить на Евро»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нидерландский защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал победу сборной Нидерландов над Польшей (2:1) в первом на Евро-2024.

«Голландцам было тяжело в первом матче, Польша играла хорошо. Но есть победа в первой игре — это хороший результат. У Нидерландов классная команда и игроки. У нас хорошие шансы, чтобы победить на Евро», — цитирует Sport24 Бейла.

Второй матч на Евро-2024 сборная Нидерландов проведет против Франции в пятницу, 21 июня.

Источник: https://sport24.ru/football/news-657149-niderlandets-iz-rpl-u-nashey-sbornoy-khoroshiye-shansy-pobedit-na-yevro-2024
Футбол
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Гленн Бейл
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