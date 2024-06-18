Бейл: «У сборной Нидерландов хорошие шансы, чтобы победить на Евро»

Нидерландский защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал победу сборной Нидерландов над Польшей (2:1) в первом на Евро-2024.

«Голландцам было тяжело в первом матче, Польша играла хорошо. Но есть победа в первой игре — это хороший результат. У Нидерландов классная команда и игроки. У нас хорошие шансы, чтобы победить на Евро», — цитирует Sport24 Бейла.

Второй матч на Евро-2024 сборная Нидерландов проведет против Франции в пятницу, 21 июня.