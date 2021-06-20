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Главный тренер Уэльса: «Матч с Италией будет зрелищным»

09:27
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Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж рассказал об ожиданиях от матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Италией.

«Спорная чувствует себя потрясающе. Команда показывает единство на протжении всего турнира. Эмоции после победы над Турцией были что надо. А игра с Италией будет сложной. Мы все видели на что способна эта команда, будем готовы. Матч будет зрелищным», — цитирует Пейджа пресс-служба УЕФА.

Матч Италия — Уэльс состоится сегодня, 20 июня, начало — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/

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