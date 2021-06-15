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Главный тренер сборной Венгрии прокомментировал поражение от Португалии

23:22
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Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси подвел итог матча группового этапа чемпионата Европы против Португалии (0:3).

«Я разочарован результатом. Разрыв в три мяча не отражает соотношение сил команд. На 84-й минуте нам не повезло с рикошетом. Такое случается, когда глубоко садишься в оборону и не можешь оттуда выйти», — приводит слова тренера сайт УЕФА.

Португальцы набрали 3 очка и возглавили группу F, где также выступают команды Франции и Германии. В следующем туре португальцы сыграют с немцами 19 июня в Мюнхене, венгры в тот же день в Будапеште встретятся с французами.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024455--hungary-vs-portugal/postmatch/report/

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Иван Шитик все материалы автора
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