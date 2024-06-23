Росси: «Венгрия находится в одной лодке с Шотландией, обе команды хотят взять три очка»

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился мнением о Шотландии, с которой команда сыграет в 3-м туре группового турнира Евро-2024.

«Я думаю, что Шотландия всегда агрессивна. Думаю, они пытались играть агрессивно в первых двух матчах. Будут ли они по-прежнему агрессивны, посмотрим. Мы находимся в одной лодке с Шотландией, обе команды хотят взять три очка. Если мы возьмем максимум очков, то сможем пройти в плей-офф. Шотландия опасна не только своим настроем, но и тем, что у них есть такие качественные игроки, как Джон Макгинн, Билли Гилмор и особенно Скотт Мактоминей», — цитирует Росси УЕФА.

Матч Шотландия — Венгрия пройдет сегодня, 23 июня, в Штуттгарт. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Шотландия с одним очком занимает третье место в турнирной таблице группы А, а Венгрия (0 баллов) находится на четвертой строчке. Второй в группе идет Швейцария (4), лидирует — Германия (6), обеспечившая себе выход в плей-офф Евро-2024.